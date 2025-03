Guangdong demonstriert Offenheit, Selbstbewusstsein und Verantwortung als wirtschaftliche Macht

GUANGZHOU, China, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 6. März 2025 hielt die Delegation der Provinz Guangdong auf der dritten Tagung des 14. Nationalen Volkskongresses eine Plenarsitzung ab, die 267 Journalisten von 107 in- und ausländischen Medien anzog. Während der Fragerunde hatten die Reporter die Gelegenheit, mit der Führungsspitze von Guangdong ins Gespräch zu kommen. Der Parteisekretär der Provinz, Huang Kunming, der Gouverneur Wang Weizhong und weitere Delegierte beantworteten ihre Fragen und gaben Einblicke in die neuesten Fortschritte und Errungenschaften der Provinz bei der Umsetzung der chinesischen Modernisierung sowie in ihre laufenden Initiativen. Huang Chuping, Direktor des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Guangdong, leitete die Veranstaltung.