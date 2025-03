Dow steigt nur etwas und steuert auf sehr schwache Woche zu

eigentlich wollte ich dieses monatliche Ritual gar nicht mehr weiterführen. Die geopolitische Entwicklung der letzten Wochen hat mir schon arg zugesetzt. Natürlich wußte ich schon vorher dass man von Trump nichts Positives erwarten kann. Und Grönland, Mexiko, Gaza oder Kanada haben das ja auch eindrucksvoll bewiesen. Seine Kehrtwende zur Ukraine und vor allem seine Anbiederung Richtung Putin sind dann doch jenseits meiner schlimmsten Vorstellungen. Diese Rücksichtslosigkeit und dieser täglich gelebte Egoismus entsprechen einfach nicht meinen Wertegefühlen. Mal schaun - vor 8 Jahren hatte ich noch großspurig behauptet dass mein NBIM-II seine 4 Jahre Amtszeit überleben wird. Heute bin ich mir da nicht so ganz sicher. Lebend wird den keiner mehr aus dem Weißen Haus bringen und wer weiß, was uns noch alles erwartet. Sind ja erst paar Wochen seiner Ego-Diktatur.Und auch hier bei WO hat sich die Diskussionskultur in den letzten Jahren stark verändert. Vorbei ist es mit dem gemütlichen Plausch über Aktien, Börse, Freizeit usw. Auch hier hat eine kleine Minderheit von Vollzeit-Postern die Meinungshoheit übernommen. Welche uns 24/7 ihre ultimative Anschauungen eintrichtern wollen. Egal ob zu Gold, zur Ukraine, zu Corona, zur AFD, zur EZB oder sonstwas. Und in dieser regelrechten Trollarmee ist ein Freddy noch eine vernachlässigbare kleine Nervensäge.Alles in allem keine perfekte Voraussetzung, sich hier in angenehmer Atmosphäre zu unterhalten. Musste aber meinem Junior jetzt versprechen, dass ich meine Statistik dieses Jahr - wie versprochen - durchziehe. OK, bin natürlich auch gespannt wie es sich entwickelt, da die Börsen ja schon erste Anzeichen von Nervosität andeuten. Wird also bestimmt kein Selbstläufer, das gute Ergebnis aus letztem Jahr zu erreichen oder gar zu übertreffen. Mal schaun.Für den allgemein schwachen Februar hab ich mit 798€ relativ gut abgeschnitten. Sind immerhin 35% mehr als 2024. Und nach 2 Monaten nehme ich den Schwung aus dem Januar noch mit und bin mit 2134€ sogar 59% über Vorjahr.für meine Begriffe war ich diesen Monat recht aktiv was die Transaktionen betrifft. Da es sich aber fast nur um "kleine" Positionen im zumeist dreistelligen €-Bereich handelt, waren es im Endeffekt nicht mal 2% von Depotwert, welche ich umgeschichtet hab. Verkauft wurden Hafnia und Torm mit 12% bzw. 30% Minus. Im Gegenzug hab ich einen Teil meiner Flex LNG verkauft, welche trotz Kursrückgang noch um die 200% im Plus sind. Auch die Minipositionen TTD, EPAM und Endava (alle um die 500-600€) hab ich zwecks mehr Übersichtlichkeit verkauft. Gekauft hab ich Warsaw Stock Exchange, Millicom und Bank of Cyprus. Natürlich alle wegen Dividende, welches ja mein Hauptziel bleibt.Asseco Poland +46%, Bancolombia +33%, Ecopetgrol +31%, Magyar Telekom +29%, Intesa +22%TTD -40% (verkauft), Alphamin -30%, Spark New Zealand -18%, EPAM -12% (verkauft), Thai Union -12%Was die Performance betrifft - war bis letzte Woche noch bei 7-8%; ist bis Ultimo aber auf +5,8% geschmolzen. Kann aber damit noch sehr gut leben - für 2 Monate ist das schon eine nette Zusatzrente.Jan 1336,45€Feb 798,10€So, dann zum letzten Teil. Noch ist der recht bunt - mal schaun wann wir es nur noch mit weiteren 70 Bundesstaaten zu tun haben und Trump endlich glücklich und zufrieden ist.BM2020 BulkersCANova ScotiaLKHalmaECEcuador-BondGBBATLVAmber LatvijasCLEmbotelladora AndinaIEAccentureDESiemens, Siemens HealthineersBREngie Brasil, PetrobrasNLASMLCNBank of ChinaRORumänien-BondMHDHTUS(not first) Gladstone Investment, Gladstone Commercial, Annaly, Stryker, GIS, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, PG, PSECOK, soviel zum Februar. Mal schaun ob ich die März-Statistik sausen lasse oder nach dem Urlaub nachhole. Kann es kaum erwarten mal paar Tage ohne Nachrichten unter Palmen entspannen und Trumputin paar Tage vergessen.Schönes WochenendeTimburg