"...man muss schon verrückt sein, um hier bei diesem Kurs noch einzusteigen!"

Neben dem Dauerbrenner „Tesla Inc.“ war in dieser Woche die Eutelsat Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der spektakuläre Kursverlauf der Aktie des französischen Satellitenbetreibers. Während die Aktie Anfang März noch unter 2 Euro notierte, sprang sie in dieser Woche zwischenzeitlich über die 10 Euro Marke. Da US-Präsident Donald Trump, kürzlich ankündigte, die Ukraine nicht weiter militärisch unterstützten zu wollen, könnte dies das Aus für das amerikanische Satellitenkommunikationssystem "Starlink" in der Ukraine bedeuten. Zudem haben die europäischen Staaten angekündigt, sich militärisch zukünftig zunehmend unabhängig von den USA zu machen, was den Aufbau eines eigenen satellitengestützten Kommunikationssystems zu Folge hätte.

Da viele Anleger erwarten, dass Eutelsat vom möglichen Starlink Aus in der der Ukraine und vom Aufbu eines europäischen Kommunikationssystems profitieren würde, stieg der Aktienkurs in dieser Woche in kürzester Zeit auf ungeahnte Höhen. Hier einige Stimmen zur aus dem Eutelsat-Thread:

MrGoodwill: "Verrückt. Jetzt muss nur noch die Bundespost explodieren weil die die Feldpostlogistik übernehmen 💀💀💀"

Wildschwein: "Ich glaubs nicht, die Karre läuft immer weiter....Ist natürlich eine super Aktie, wenn man den vorigen Kursverfall sieht und den aktuellen dringenden Bedarf Europas nach Daten-Unabhängigkeit."

kopfundbeine: "Hallo zusammen, ich bin soeben mit 5000 Aktien hier eingestiegen und somit auf den Hype-Zug aufgesprungen. Mal schauen ob der Mut belohnt oder die Dummheit bestraft wird. Auch wenn die Aktie in der Vergangenheit stark underperformed hat, wir stehen in Europa vor einer neuen Realität. Manche nennen es Zeitenwende. Ich bezeichne es als Überlebensinstinkt. Damit wird die Bedeutsamkeit solcher Unternehmen auch etwas klarer. Ich glaube hier kommt einiges zusammen. Der bisherige Chartverlauf in Kombination mit der politischen und wirtschaftlichen Notwendigkeit für dieses Unternehmen kann eine sehr selten Chance sein."

1888: "Freunde, das ist der Hammer!!! Und das Geilste: Hatte zu 1,15 und unter 1,30 massiv nachgekauft. Und das Zweitbeste: Habe noch meine komplette Stückzahl 👌👌👌👌👌👌👌"

DeinARZT: "Eine Meldung, dass sich Amis und EU doch wieder einiger sind als derzeit zelebriert.... und die Euphorie bei Eutelsat wird eingetrübt. "Politische Börsen haben kurze Beine." Ein alter Börsenspruch, der nicht immer, aber durchaus häufig zutrifft."

kopfundbeine: "Also ich denke hier ist das Ende der Fahnenstange vorerst noch nicht erreicht. Solche Anstiege gab es Ende 21 auch schonmal. Nur ist die Situation aktuell eine ganz andere. Hohe Volatilität, ja. Aber auf die nächsten Wochen und Monate betrachtet mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben."

1888: "Eutel + SES werden die nächsten Palantiere oder Rheinys"

Carfal: "Ich hab mich bisher auch wenig mit den Satellitenunternehmen beschäftigt, habe bei Eutelsat und bei SES mal Positionen aufgebaut. Die Frage ist doch, ob die Aktien zu unrecht kursmässig in den Boden gerammt wurden, wo liegt der faire Wert? Aber auch aufgrund der neuen Zeitrechnung, die wir nun aktuell mal haben, wird hier die Zukunft gespielt. Es kommen also sehr niedrige Kurse und eine plötzlich aufflammende Zukunftsphantasie aufgrund der politischen Lage und Interessen zusammen.

Aktuell ist es eine Wundertüte, bei den niedrigen Ausgangskursen sollte das Risiko aber begrenzt sein."

darauf conir: "Stimmt, es weis keiner wo die Reise hingeht,sich ist nur eins das Europa Eutelsat und SES mehr den je braucht ,die Party geht erst los!"

kopfundbeine: "Wir sind kurstechnisch gerade erst bei dem Wert aus Juli 2024 angekommen. Und damals gab es noch keinen Durchbruch mit 5G und auch keinen Abkehr der USA von Europa. Es ist also noch deutlich Luft nach oben."

Greenlantern1: "Hi Leute, bin gestern Abend mit 300 Stk. zu schlechten Kurs eingestiegen gleich -11% abends. Jetzt Tageskurs plötzlich +30% und im Plus mit 12%. Würdet ihr Teilgewinne realisieren, weil demnächst ein Einbruch kommt, oder glaubt ihr wir sind erst am Anfang/Mitte des Anstiegs wegen 5G-Business, EU-Sondervermögen Rüstung, Africa/Middle-East Kooperation, etc ???"

darauf Carfal: Der Kurs schwankt extrem, tendenziell könnte ein Verdoppler drin sein, man weis es natürlich nicht. Wenn ein Teil der Investitionen, auch indirekt, in Eutelsat gehen, sollte es schon was werden. Ich war aber auch schon bei Droneshield mal über 100% im plus und bin derzeit im Minus.

Wenns wieder runtergeht, ärgert man sich, keine Gewinne mitgenommen zu haben, wenn man rausgeht und der Kurs verdoppelt sich dann nochmals, ärgert man sich auch wieder, also wie man es macht, ists verkehrt :-)"

kopfundbeine: "Selenskyj bedauerte den Eklat im Oval Office. "Es ist Zeit, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen", schrieb er auf der Plattform X. Er wolle konstruktiv mit den USA zusammenarbeiten und sei nach wie vor zu dem von den USA angestrebten Abkommen über ukrainische Rohstoffe bereit. -> Sollte es tatsächlich zu einer Versöhnung kommen und die USA zumindest einen Teil ihrer Hilfe wieder bereitstellen (ist ja derzeit nur ein temporärer Stopp, der jederzeit wieder aufgehoben werden kann), dann wird der Kurs hier relativ schnell einbrechen. Und vielleicht erst etwas später wieder dezent – aber bei weitem nicht so extrem wie aktuell – ansteigen. Man sollte hier nun wirklich etwas vorsichtiger werden. Wenn am Ende von den derzeit 100-200% Rendite nur 10-20% übrig bleiben, dann würde ich mir gehörig in den Hintern beißen..."

darauf Beaobachter03: "Genausogut könnte es sein, dass die EU wegen der Erfahrungen mit Trump (und seinem sprunghaften Wesen) in den letzten Tagen Eutelsat nun erst recht vorantreiben. Trump und Musk könnten morgen schon wieder ganz andere, tolle Ideen für diese Welt haben."

Marvessa: "Und ich hab mich heut morgen bei 4 Euro nicht getraut..."

Reinhard66: "Und ich bin leider erst bei knapp 500% 😉 Ich Idiot hatte bei 5.50 einen Stop Loss und bin bei 5,74 wieder rein. Zum Glück habe ich Eier."

Teufelsturm: "Angesichts dessen, wo die Aktie herkommt und mit Blick auf viele andere Werte im Rüstungsbereich ist das wohl eher nicht das vorläufige Ende der Fahnenstange. Bei einem deutlichen Rücksetzer würde ich eher noch mal aufstocken."

Kopfundbeine: "Für die Ukraine ist Starlink kaum zu ersetzen - und schon gar nicht in kurzer Zeit. Seine 7.000 Satelliten stellen nach Unternehmensauskunft zwei Drittel "aller aktiven Erdsatelliten" dar. Zwar arbeitet die EU an einer Starlink-Alternative namens IRIS2 - erste Satelliten sollen aber erst ab 2030 ins All gebracht werden. Der deutlich kleinere europäische Starlink-Konkurrent Eutelsat betreibt rund 630 Satelliten. Das Unternehmen gibt aber an, es biete in Europa dieselben Kapazitäten wie Starlink. Dafür ist der Betrieb der Eutelsat-Terminals um ein Vielfaches teurer als der von Starlink.

Ob Eutelsat überhaupt als Ersatz infrage käme, ist vorerst unklar - die Aktienkurse haben entsprechende Fantasien zuletzt aber beflügelt. Und die Ukraine? Sie setzt - zumindest vor der Öffentlichkeit - auf ihre im Krieg bewiesene Innovationskraft. Verteidigungsminister Rustem Umerow sagte, man arbeite bereits an anderen Ideen: "Es gibt eine Lösung, es gibt Alternativen." Die EU-Staats- und Regierungschefs und -chefinnen kommen morgen in Brüssel zu einem entscheidenden Gipfel zusammen. Im Zentrum steht die weitere Unterstützung der Ukraine und die militärische Aufrüstung Europas. Die EU-Kommission will 800 Mrd. Euro mobilisieren, um von Dritten wie den USA unabhängiger zu werden und gegen neue Gefahren gewappnet zu sein. -> Das wird weiter Aufschwung geben!"

1888: "Hab schon viel in 25 Jahren an der Börse erlebt. Aber ein 9-10 X in ein paar Tagen, stellt alles andere in den Schatten. Und zur Erinnerung: Das hier ist eine Aktie. Kein Turbo-Knockout 5 Cents vor Knockout oder Optionsschein 1 Stunde vor Verfall."

kopfundbeine: "Warum eigentlich der schnelle Anstieg? Meiner Einschätzung nach wegen einer Mischung aus vier Faktoren:

1) Die USA erwägen die Abschaltung von StarLink für die Ukraine. Diese ist massiv auf die Bereitstellung von mobilen Internetzugängen im Kriegsgebiet angewiesen. Für die reine Kommunikation, aber auch zur Steuerung von Drohneneinsätzen – und gerade hier liegt der Schwerpunkt in der derzeitigen Kriegsführung. Eutelsat könnte zumindest in der Theorie diese Lücke schließen, da es anscheinend (ich lese auch immer verschieden Infos dazu) neben StarLink das einzige Unternehmen in Europa mit Low Orbit Satelliten ist.

2) Die EU und ihre Mitgliedstaaten wollen eigene Alternativen zu den USA schaffen. Eine militärische und zivile Abhängigkeit von StarLink, könnte zukünftig zu ähnlichen Erpressungsversuchen wie jetzt bei der Ukraine führen. Es gibt zwar bereits mit IRIS² einen Plan der EU-Kommission für die satellitengestützte Kommunikation, aber da werden die ersten Satelliten wohl erst 2030 einsatzbereit sein. Da schautan sich jetzt natürlich nach sofort zugänglichen Alternativen um. Und die Gelder werden ja gerade dafür freigegeben, bzw. es wird zunächst heute in Brüssel bei einem EU-Gipfel über Schulden und Ausgaben für militärische Zwecke diskutiert. Da StarLink sehr wichtig für die Ukraine ist, könnte auch satellitengestützte Kommunikation ein Thema sein. Zumal der Aufbau sogenannter "Non-Terrestrial Networks" (NTN) Teil des IRIS²-Investitionsprogramms der Europäischen Union ist.

3) Eutelsat hat gewissermaßen einen technischen Durchbruch erzielt mit der Anwendung einer 5G-Verbindung über Satellit (zusammen mit Airbus und MediaTek). Dies war zuvor technisch noch nicht möglich.

4) Und natürlich trägt da auch unabstreitbar ein gewisser Hype zu den derzeitigen Kursverläufen bei. Eutelsat könnte in naher Zukunft mehrere Milliarden Euro an Aufträge erhalten und praktisch das Netzwerk für StarLink in der Ukraine ersetzen. Gemessen an dem vorherigen Kursverlauf und dem möglichen Potenzial, ist es nicht verwunderlich, dass die Anleger hier kräftig zugreifen. Am Ende kann keiner prognostizieren wo die Grenze der realistischen Bepreisung ist. Vielleicht irgendwelche Satelliten-Experten. Aber die müssten sich gleichzeitig auch mit der Börse auskennen.

Nerko07: "Bin jetzt auch bei 11 Euro eingestiegen. Ist ja scheinbar sehr leicht hier Geld zu verdienen. Jetzt nachdem es keine Hemmungen gibt, werde ich meine Verkaufsorder bei 15 Euro platzieren. Ich freue mich schon über die fast 40% Gewinn. Ist ja so easy hier Geld zu verdienen. War nur Ironie...man muss schon verrückt sein um hier bei diesem Kurs noch einzusteigen."

Reusse: "Sollte der Deal mit Italien durchgehen sind die ja auch noch selbst auf jetzigen Niveau unterbewertet bislang ist es nur Pump und Dump aber ist denke ich noch was möglich dennoch geh ich davon aus das nen Rücksetzer kommt."

Easymüller: "Wenn die EU das Portmonee aufmacht, sind imho noch ganz andere Kurse möglich. Währe eigentlich ein Unternehmen, wo sich eine Verstaatlichung lohnen würde. Angebote ab 25 € werden wohlwollend geprüft. 😀"

Toller: "Wenn die EU es ernst meint, dann kommt hier schnell ein Mega Auftrag zur Beschleunigung IRIS2, evtl Geldspritze, und nicht vergessen, man benötigt ja auch jemanden, der die Satelliten ins all bringt. Ich erinnere mich an Söder, der vor zwei Jahren ein bayrisches Raumfahrtprogramm forderte….nicht schlecht vorhergesehen."

Dietlinde38: "Vielleicht beeinflusst der nachfolgende Bericht ja eure Entscheidung:

https://www.reuters.com/technology/space/could-europes-eutel…

Wenn ein Unternehmen Starlink ablösen kann, dann ist es Eutelsat. Da ist weit und breit keiner, der das sonst vergleichbar könnte. Eutelsat ist zwar deutlich teurer als Starlink, was die monatlichen Kosten angeht; dafür aber alternativlos in Europa. Von daher: Klares Alleinstellungsmerkmal!

Easymüller: Die Ablösung von Starlink durch Eutelsat verdichten sich, zumindest in der Berichterstattung. Auch lesenwert: https://www.it-boltwise.de/eutelsat-als-neue-hoffnung-fuer-d…

Interessant auf jeden Fall das Zitat aus dem Artikel: "Im Gegensatz zu Starlink, das spezielle Geräte für den Internetzugang benötigt, könnte Eutelsats Technologie mit handelsüblichen Smartphones genutzt werden." Das könnte für die Ukraine sehr nützlich sein."

Toller: "Dass die Zahlen von Eutelsat schlecht sind ist ja klar. Hatte Goldmann irgendwann Ende Februar auch auf sell gestuft. Und der hohe Verschuldungsgrad ist auch bekannt.

Und das das Projetk IRIS und die ganzen LEO Satelliten Kapitalbedarf mit sich bringen geschenkt.

Der Verkauf der Stationären Empfangsstationen an JV mit EQT (an dem eutel dann nur 20% hält) ist auch bekannt, frage mich allerdings, warum das bis Mitte 2026 dauert (!).

Aber: das ist doch hier kein normaler Business Case. Wenn EU das ernst meint mit der Alternative zu Starlink, dann werden wir doch vorher nicht erst die KPI‘s gegenchecken und dann sagen, huch, der Verschuldungsgrad ist zu hoch, lass mal besser nicht weitermachen mit denen sondern einen anderen suchen (wen?).

Nein, die Unternehmen müssen fit gemacht werden. Fördergelder, vergünstigte Kredite, Aufträge, etc. darum geht es in der Spekulation. Nicht darum, dass die Bude morgen 1 Mrd Netto-Ergebnis einfährt. Sondern darum, dass die die einzig wahre alternative zu starlink werden könnten."

Tasche01: "Die italienische Regierung hat offenbar wachsende Zweifel am Kauf von Elon Musks Satellitenkommunikationssystem Starlink für 1,5 Milliarden Euro. Hintergrund sei die Abkehr der US-Regierung von ihren Zusagen für die europäische Sicherheit, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Regierung in Rom sondiere zurzeit mögliche Alternativen zu Starlink für die sichere satellitengestützte Kommunikation der italienischen Armee, heißt es. Ersetzt werden könnte Starlink dem Bericht zufolge durch die Dienste der französischen Firma Eutelsat. Musk, ein enger Verbündeter von US-Präsident Trump, werde von einigen in der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni als unzuverlässiger Partner angesehen, hieß es."

FrankWidmann: "Aktuell ist es mächtig interessant was sich bei Rüstungsaktien entwickelt und diese sind auch schon gut gelaufen. Hier in Eutelsat könnte sich eine Spekulation auch gut auszahlen. Unterschiedliche Quellen weisen darauf hin, dass das neue, hohe Busget für militärische Ausgaben nicht nur Jets und klassisches Kriegsgerät (wie Panzer, usw.) ausgegeben werden sollen, sondern wie der Konflikt um die Ukraine zeigt auch beim Thema Drohnen investiert werden soll. Ob hier dann auch die Anbieter von großen 3D Druckern (wie z B. Bigrep) ebenfalls im Kurs explodieren. Ich bin gespannt wie es weitergeht."

Autor: Hardy Schilling. Head of Community