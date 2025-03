Huawei hat das White Paper „Installationsprozess und Konstruktionsanleitung für passive optische LANs" veröffentlicht

Im Bildungswesen kann FTTO ultrahohe Bandbreiten und stabile Verbindungen bereitstellen, um die Datenübertragung im Unterricht und den Zugang zu mehreren Terminals zu gewährleisten und so die Interaktion im Unterricht zu erleichtern. Im Gesundheitswesen kann FTTO die genaue Übertragung medizinischer Daten in Echtzeit sicherstellen und so die Effizienz der medizinischen Versorgung verbessern. In der Hotelbranche kann FTTO mehrere Dienste bereitstellen, die Bandbreite erhöhen, Energie sparen, die Betriebs- und Wartungskosten senken und das Gästeerlebnis verbessern. In der Fertigungsindustrie kann Fiber to the Machine – eine Variante der FTTO-Lösung – eingesetzt werden, um Engpässe bei den Übertragungsdistanzen herkömmlicher Kupferkabel zu überwinden, elektromagnetische Störungen zu vermeiden und die Geräteüberwachung und Datenerfassung zu unterstützen, wodurch die Produktions- und Managementqualität verbessert wird.

Das White Paper zielt darauf ab, die Planung und den Aufbau von FTTO-Netzen zu standardisieren, wobei Installation, Test, Abnahme und Betrieb abgedeckt werden. Damit das zuständige Personal die technischen Anforderungen besser verstehen kann, werden in diesem White Paper auch die Grundkenntnisse, die Architektur und die technischen Merkmale von FTTO-Netzen beschrieben.

Projektmanager, technisches Personal, Baupersonal, Bauleiter und Auftragnehmer, die am Aufbau von FTTO-Netzen beteiligt sind, können sich auf dieses White Paper beziehen, um effizienter standardisierte FTTO-Netze aufzubauen und so die Vorteile von FTTO-Netzen bei der digitalen Transformation besser zu nutzen, die Netzleistung zu verbessern und ein solides Fundament für den Aufbau einer intelligenteren digitalen Gesellschaft zu legen.

