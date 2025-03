Goa glänzt auf der ITB Berlin 2025 und gewinnt die prestigeträchtigen PATWA International Travel Awards

Goa erhielt die Auszeichnung „Reiseziel des Jahres - Indien" in der Kategorie Reiseziele.

BERLIN, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- Goa Tourism hinterließ auf der ITB Berlin 2025, der weltweit führenden Reisemesse, einen bemerkenswerten Eindruck mit dem Schwerpunkt auf regenerativem Tourismus und der Präsentation von Goa über seine ikonischen Strände hinaus. Die Teilnahme des Bundesstaates wurde durch prestigeträchtige Anerkennungen bei den PATWA International Travel Awards 2025 unterstrichen, bei denen Goa die Auszeichnung „Destination of the Year, India" in der Kategorie Destinationen erhielt. Darüber hinaus wurde der ehrwürdige Tourismusminister von Goa, Shri Rohan A. Khaunte, mit dem Preis Tourismusminister des Jahres - Indien, für seine herausragende Führung und Leitung bei der Förderung des Tourismussektors in Goa geehrt, was Goas Führungsrolle in der Tourismusentwicklung unterstreicht.