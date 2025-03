AEWIN stellt auf Embedded World 2025 Edge-Computing-Server mit hoher Leistungsdichte vor

Taipeh, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) - AEWIN freut sich, den BAS-6101A, einen

Edge-Computing-Server mit hoher Leistungsdichte, der von einem einzelnen AMD

Zen5/Zen4c/Zen4 EPYC-Prozessor angetrieben wird, am Stand von DFI auf der

Embedded World 2025 ausstellen zu können. Der BAS-6101A wurde für Echtzeit- und

rechenintensive Edge-Anwendungen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche

Prozessorleistung, eine hohe Speicherkapazität und umfangreiche

Erweiterungsmöglichkeiten zur Unterstützung von GPU-, FPGA- und kryptografischen

Beschleunigern.



Der BAS-6101A unterstützt die neueste AMD Turin CPU mit bis zu 128 Kernen, um

die auf dem Markt geforderte extreme Rechenleistung zu ermöglichen. Er bietet 24

DDR5-Speichersteckplätze mit 2 DIMMs pro Kanal, die eine Kapazität von bis zu 6

TB für Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung und hervorragende Skalierbarkeit

unterstützen. Als Erweiterungsmöglichkeiten bietet das System acht

Standard-PCIe-Gen5-Steckplätze und einen OCP 3.0-Steckplatz mit optionalem

Dual-Width-Steckplatz zur Unterstützung von FHFL-GPU-Karten für KI-Workloads.

Mit einer geringen Einbautiefe von 600 mm ist der BAS-6101A für die

Edge-Implementierung für verschiedene Edge AI-Anwendungen optimiert.





Die Krypto-Beschleunigungskarten von AEWIN (QAT-Karten, z. B. OT018, OT019,OT020) ermöglichen eine hochleistungsfähige Ver- undEntschlüsselungsbeschleunigung. Unterstützung einer breiten Palette vonSicherheitsprotokollen und kryptografischen Algorithmen, einschließlich SSL/TLS,IPSec, DTLS, AES, RSA und SHA-256 für zuverlässige Datensicherheit. Darüberhinaus ist eine Vernetzung mit hoher Bandbreite durch von AEWIN entwickelte oderhandelsübliche Netzwerkschnittstellenkarten möglich, was das System zu eineridealen KI-gestützten Cybersicherheitslösung macht, bei der ein hoher Durchsatzund eine KI-gesteuerte Bedrohungserkennung entscheidend sind.Der BAS-6101A ist mit handelsüblichen PCIe Gen5-Erweiterungskarten kompatibelfür Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und skalierbare Funktionen. AEWIN bietet aucheine Vielzahl von anpassbaren NICs an, die es Kunden ermöglichen,maßgeschneiderte Konfigurationen für spezifische Anwendungsanforderungen zuerstellen. Sprechen Sie uns am DFI-Stand auf der Embedded World 2025 an, um mehrüber die AEWIN-Plattformen mit umfangreichen Funktionen zu erfahren, oder wendenSie sich jederzeit an das AEWIN-Vertriebsteam!- BAS-6101A: 2U High-Density Edge Computing Server mit einem AMD EPYC 9005/9004(Turin/Bergamo/Genoa) Prozessor, insgesamt 8x PCIe Gen5 Slots (2x Dual-WidthFHFL PCIe x16 oder 4x Single-Width FHFL x16, 2x Single-Width FHHL PCIe x16, 2xHHHL PCIe x8) + 1x OCP 3.0 Slot für NICs und Beschleuniger.AEWIN-Website: https://www.aewin.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636398/Edge_AI_Server_powered_AMD_Zen5_Zen4c_Zen4_EPYC_processor.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aewin-stellt-auf-embedded-world-2025-edge-computing-server-mit-hoher-leistungsdichte-vor-302395984.htmlPressekontakt:Ming Tsai,ming_tsai@aewin.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166548/5986276OTS: AEWIN Tech.