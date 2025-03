Green Bridge Metals gibt den Abschluss der zweiten und letzten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur Unterstützung seiner bestehenden Geschäftstätigkeit und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der ausgegebenen Wertpapiere zweiten Tranche einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 8. Juli 2025 abläuft.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche wurden keine Verwaltungsgebühren oder Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Die erste Tranche (die "erste Tranche") wurde am abgeschlossen 3. Februar 2025 und bestand aus der Ausschüttung von 7.998.334 Anteilen für einen Bruttoerlös von $ 1.199.750,05 . Im Rahmen der ersten Tranche das Unternehmen gab 79.983 Anteile des Unternehmens gegenan Amalfi Corporate Services für deren Unterstützung beim Abschluss der ersten Tranche aus. eine Verwaltungsgebühr

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

