Barcelona, Spanien, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) - James Chen, Präsident von

Huawei Carrier Business, hielt eine Grundsatzrede zum Thema "Innovation mit KI:

neue Dimensionen in der Wertschöpfung von Technologieunternehmen". Chen wies

darauf hin, dass die Transformation nicht das Ende ist. Das oberste Ziel der

Transformation ist die Wertschöpfung.



Mit der rasanten Entwicklung von Technologien wie 5.5G, Cloud und KI verwandeln

sich die Netzbetreiber von traditionellen Verbindungsdienstleistern in digitale

Dienstleister. Huawei schlägt das "Five Ones"-Befähigungsmodell vor, um die

Umwandlung von Netzbetreibern in Technologieunternehmen (Techcos) zu

erleichtern. Dies wird den Netzbetreibern helfen, ihr Geschäft, ihren Betrieb

und ihre Wartung (O&M) sowie ihre Infrastruktur umzugestalten, und sie in die

Lage versetzen, die Chancen des Wandels besser zu nutzen und kontinuierlich

Werte zu schaffen.







differenzierter Erfahrungen



Es entstehen neue persönliche Dienstleistungsszenarien wie Livestreaming,

Geschäftsreisen und Spiele. Um differenzierte Netzerfahrungen für

unterschiedliche Nutzer und Dienstleistungsszenarien zu bieten und solche

Angebote zu monetarisieren, benötigen die Betreiber neue Dienstleistungsmodelle,

die durch neue Technologien ermöglicht werden.



KI kann Netzbetreibern dabei helfen, den Nutzern präzise Pakete zu empfehlen,

die Netzerfahrung dynamisch an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und den

Nutzern die Ergebnisse aus der Verbesserung der Erfahrung intuitiv und in

Echtzeit anzuzeigen.



Bislang haben mehr als 35 Netzbetreiber in der ganzen Welt die Modelle zur

Monetarisierung von Erlebnissen mit Hilfe von tarifbasierten und

erfahrungsbasierten Gebühren eingeführt.



Ein Servicezugriff: Aufbau von KI-Diensten für Zuhause, die multimodale

Interaktion unterstützen



Wohnungen werden immer intelligenter. Netzbetreiber können personalisierte

Dienstleistungen anbieten, indem sie ein einheitliches Portal für intelligente

Heimdienstleistungen einrichten und von Bandbreitenanbietern zu Anbietern von

KI-Diensten werden.



So haben beispielsweise Netzbetreiber in China und Südkorea eigene KI-Hubs mit

KI-Agenten eingerichtet. Diese Hubs stellen durch multimodale Interaktion eine

nahtlose Verbindung zu verschiedenen Smart-Home-Geräten her und rufen auf der

Grundlage von Benutzerabsichten schnell intelligente Anwendungen in der Cloud

auf.



Cloud-Plattform aus einer Hand: Betrieb einer Cloud-Plattform für

