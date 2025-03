Benutzerdynamik treibt Innovation an

PEKING, 8. März 2025 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von People's Daily: Chinesische Verbraucher nutzen künstliche Intelligenz inzwischen aktiv für Wissensabfragen, Präsentationsdesign und Konversationsschnittstellen. Offizielle Statistiken zeigen, dass seit Chinas Internet-Debüt vor drei Jahrzehnten die Zahl der Internetnutzer auf über 1,1 Milliarden angewachsen ist, wobei rund 250 Millionen Nutzer generative KI-Tools verwenden.

Diese Zahl von einer Viertelmilliarde Adoptionen unterstreicht, wie nahtlos KI in den gesellschaftlichen Rhythmus eingedrungen ist. Der technikbegeisterte Appetit der chinesischen Internetnutzer fördert ein Innovationsökosystem, in dem experimentelle Technologien schnell auf den Markt kommen. Eine so große Akzeptanz signalisiert die doppelte Dominanz des Landes bei der Entwicklung der Internet-Infrastruktur und der Implementierung von KI.