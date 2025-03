Silberpreis macht enormen Druck. Silber nun auf 40 USD?!

Silber will offenkundig nach oben. Und womöglich war der jüngste Rücksetzer in Richtung 30 US-Dollar die vorerst letzte Gelegenheit, noch einmal vergleichsweise günstig in das Edelmetall einzusteigen. Zumindest legte der Silberpreis in den letzten Handelstagen ein beeindruckendes Comeback auf das Börsenparkett, das in Bezug auf die nächsten Tage und Wochen Hoffnungen schürt.

Einmal mehr steht der eminent wichtige Preisbereich von 32,2 US-Dollar im Fokus. Als Silber vor einigen Tagen vor dem Hintergrund der damaligen Gemengelage unter die 32,2 US-Dollar zurücksetzen musste, sah es nach einem Durchmarsch in Richtung 30 US-Dollar aus. Doch der Rücksetzer kreierte Kaufinteresse. Dem Silberpreis gelang im Bereich von 30,8 US-Dollar die erneute Trendumkehr; Gold sei Dank. Denn wieder einmal bestimmte Gold auch die Richtung bei Silber. Während Gold und Silber zuletzt wieder Oberwasser bekamen, musste Brent Crude Oil einen weiteren „Schwächeanfall“ verkraften. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Es geht los - Ölpreis-Schock mit Ansage. Brent Oil kommt ins Rutschen. Preis bald bei 60 USD?“

Gold wieder obenauf – Rückenwind für Silber

Die geopolitische Gemengelage und die Verschärfung in der US-Handelspolitik destabilisieren zunehmend die US-Aktienmärkte. Bereits im letzten Silber-Kommentar wurde die fragile Konstellation im Dow Jones Ind. thematisiert. Der Handelsverlauf in den letzten Tagen trägt nicht unbedingt dazu bei, nun Entwarnung zu geben. Ganz im Gegenteil. Absicherungen gegen Unbilden jedweder Couleur sind bereits jetzt entscheidend und könnten kurzfristig noch viel wichtiger werden. In erster Linie dürfte Gold davon profitieren, aber eben auch Silber.

US-Dollarschwäche erhöht Rallyepotenzial

Der US-Dollar schwächelt in diesen Tagen enorm. Der wichtige US-Dollar-Index taumelte zuletzt und unterschritt hierbei die wichtige Marke von 104 Punkten. Zum Vergleich: Vor einer Woche notierte der Index noch deutlich oberhalb von 107 Punkten. Ein schwacher US-Dollar erhöht das Rallyepotenzial der Edelmetalle enorm.

Zusammengefasst – Silber nun auf 40 US-Dollar?

Zum Wochenausklang brach Silber über die 32,2 US-Dollar aus. Noch ist dieser Ausbruch – gerade vor dem Hintergrund der zurückliegenden Fehlversuche – mit Vorsicht zu genießen. Vieles wird vom Verlauf in den nächsten Tagen abhängen. Und diese haben es bekanntlich in sich. Zahlreiche Konjunktur- und vor allem Preisdaten werden veröffentlicht. Vor allem die US-Verbraucherpreise für Februar, die am 12. Februar veröffentlicht werden, dürften den Handel bestimmen. Zusammengefasst: Wieder einmal steht für Silber die Tür in Richtung 35 US-Dollar oder gar in Richtung 40 US-Dollar offen. Ein Vorstoß auf diese Preisniveaus ist längst überfällig. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 30 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

