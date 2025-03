Verteidigungsfähigkeit Deutschlands stärken

Lorenz_Laplace schrieb gestern 20:03

Hallo zusammen,

ich bin jemand, der ganz gerne sich an harten Fakten orientiert und nebenbei auch gerne vor sich einrechnet. Ich fasse einmal zusammen, was man im Internet so oder so ähnlich finden kann und mache ein paar eigene Rechnungen dazu:

Neunmonatsumsatz 2024 Rheinmetall: 6,3 Mrd € + 38% lt. Geschäftsbericht, also im Fiskaljahr 2024 zu erwarten etwa 10 Mrd. € Umsatz.



Nun hat die EU ein starkes Verteidigungsbuget von ca. 800 Mrd. € beschlossen. Diese 800 Mrd. € werden aber nicht nur Rheinmetall zufließen, sondern auch noch anderen europäischen und wahrscheinlich auch amerikanischen Herstellern. Ich nenne hier nur die großen europäischen Hersteller von Rüstungsgütern, vielleicht kennt Ihr noch einige mehr, aber mir fallen spontan ein: Thales, BAE Systems, Leonardo, Hensoldt, Saab, Renk, ThyssenKrupp Marine Systems, bestimmt könnte Ihr mir noch mehr nennen, also, die 800 Mrd. € gehen nicht allein an Rheinmetall, sondern eben an viele Rüstungshersteller. Rheinmetall ist in meiner Aufzählung einer von acht, also sagen wird ass Rheinmetall 1/8 der 800 Mrd. € erhält- damit ergeben sich 100 Mrd. € Umsatz, der sich aber auf mehrere Jahre verteilt, sagen wir, wenigstens fünf Jahre, also 20 Mrd. € pro Jahr. Das ist schon eine sehr optimistisch Einschätzungen denn Rheinmetall produziert im wesentlichen Panzer, Artellerie und Munition, und gerade die Panzersparte wird eher unterproportional von dem Rüstungssonderprogramm profitieren, denn Panzer sind eine obsolete Waffe, Drohnen sind viel wichtiger, wie wir sehen.

Aber nehmen wir dennoch einmal diese optimistische Annahme von 20 Mrd. € Umsatz mehr pro Jahr- das ergäbe eine Verdreifachen des Umsatzes in den nächsten fünf Jahren, also etwa bis 2030!

2024 werden wir bei Rheinmetall wohl 20€ Gewinn pro Aktie sehen, Verdreifachen wir auch den Gewinn, dann ergibt sich ca. 60€ pro Aktie. Die Aktie kostet heute 1150€. Das ergäbe ein KGV von über 19!

Ich glaube nicht, dass sich der Gewinn proportional zum Umsatz entwickelt, dazu sind die Investitionen für die Fabrikerweiterungen zu hoch, also -wenn alles gut geht, dann haben wir im jähre 2030 bei einem stagnierenden Kurs eine zyklische Aktie mit einem KGV von 19. Wenn man noch bedenkt, dass wir tendenziell steigende Zinsen haben, ist das für meine Begriffe ein VIEL zu hohes KGV- welches noch auf sehr optimistischen Annahmen beruht.



Also, meine persönliche Meinung: Diese Rüstungsaktie ist fundamental zu teuer! (und nicht nur diese Rüstungsaktie, bei den anderen Rüstungsherstellern sieht es ähnlich aus.)

Ich werde wahrscheinlich kurzfristig falsch liegen- das Momentum der Aktie ist einfach riesig und selbst der letzte depp kauft gerade Rüstungsaktien- wohl auch noch ein paar Wochen lang, weshalb der Kurs noch stark steigen kann, aber fundamental ist die Aktie überbewertet!



Wahrscheinlich gibt s jetzt hier einen Shitstorm, weil ich der einzige Warner bin udn das niemand hier hören möchte, aber ich stehe zu meiner Meinung.