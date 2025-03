MWC 2025 | Huawei präsentiert auf dem MWC szenariobasierte Lösungen für das intelligente Gesundheitswesen

Barcelona, Spanien, 8. März 2025 (ots/PRNewswire) - Während des Mobile World

Congress (MWC) 2025 hielt Huawei einen Vortrag zur globalen Gesundheitsbranche

mit dem Thema Digitale Intelligenz fördert eine inklusive Gesundheitsversorgung

ab. Experten teilten ihre neuesten Strategien und Praktiken für die digitale

Transformation und die Entwicklung von KI-Anwendungen.



Tiefgreifende KI-Konvergenz für erweiterte intelligente Gesundheitslösungen





In seiner Eröffnungsrede betonte Dr. Peter Zhou, Vizepräsident von Huawei undPräsident der Produktlinie Datenspeicherung, dass Huawei auf der Grundlage derStrategie "Ständige Daten- und Wertfreigabe" innovative Produkte wie denmultimodalen konvergierten Datensee und DCS AI entwickelt hat, um dieKI-Fähigkeiten im Gesundheitswesen auf ein neues Niveau zu heben.Wind Li, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer der GlobalenGeschäftseinheit Öffentlicher Sektor, sagte, dass Huawei mehr als 5.600Gesundheitseinrichtungen in mehr als 110 Ländern unterstützt hat und weiterhindie Grundlage für die digitale und intelligente Transformation konsolidieren,Szenario-Innovation und KI-Konvergenz beschleunigen wird, um die Sache derglobalen Gesundheitsversorgung zu unterstützen.Hong-Eng Koh, Forschungsleiter der Globalen Geschäftseinheit Öffentlicher Sektorvon Huawei, hielt eine Grundsatzrede und erörterte das enorme Potenzial von KIim Gesundheitswesen. Er erwähnte, dass sie die Genauigkeit und Effizienz vonDiagnosen erheblich verbessern, die Arbeitsbelastung von Ärzten verringern undden Patienten individuellere Behandlungsoptionen bieten kann.Zusammenarbeit im Ökosystem beschleunigt Daten im GesundheitswesenLuis Santiago Sánchez Fernández, technischer Leiter des andalusischenGesundheitsdienstes (SAS), stellte das zentralisierte KIS/EMR-System Diraya vor,das fast 9 Millionen Einwohnern einen gerechten und überregionalen Zugang zurGesundheitsversorgung ermöglicht. Außerdem stellte er die andalusischenStrategien für die digitale Gesundheit 2030 (ESDA) und das digitale Programm derSAS für die nächsten 5 Jahre vor. In Zusammenarbeit mit Huawei strebt SASintelligente, humanisierte, effiziente und sichere Gesundheitsdienste an.Tsvetomir Nikolov, IT-Direktor der städtischen Klinik Acibadem in Bulgarien,berichtete über seine Erfahrungen mit der digitalen Transformation. Er war derAnsicht, dass die digitale Technologie für die Bereitstellung umfassenderDienstleistungen für Patienten unerlässlich ist. Acibadem arbeitet mit Huaweizusammen, um einen intelligenten Krankenhauscampus und aktiv-aktive Datenzentrenzu errichten, die die Datenzugriffsleistung für KIS/PACS/EMR-Dienste um dasZehnfache verbessern.Feng Feng, Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsmanager bei KFBIO Europe,erwähnte, dass KI dank Deep-Learning-Algorithmen Ärzte bei der Erstellungpathologischer Diagnosen effektiv unterstützen kann. KFBIO und Huawei habengemeinsam eine KI-basierte digitale Pathologielösung entwickelt, die zurVerbesserung der Diagnosegenauigkeit und -effizienz beiträgt.Für die Zukunft plant Huawei, seine Investitionen in technische Innovationen zuerhöhen, KI in Szenario-Lösungen zu integrieren, die Intelligenz desGesundheitswesens voranzutreiben und den allgemeinen Zugang zum Gesundheitswesenzu unterstützen.