Bernd Niquet macht Schluss hier .............................................................

Im Endeffekt sei mein Autorenkonto aufgrund eines internen Kommunikationsproblems deaktiviert worden, was aber nichts mit meiner politischen Gesinnung zu tun gehabt habe, haben mir die Granden von wallstreet-online mitgeteilt.

Ich habe mich entschieden, das nicht zu kommentieren. Ich will vielmehr zum Abschied nur kurz ein paar Punkte beleuchten:

(1) Wirklich begreifen und verinnerlichen tut man Dinge im Leben nur, wenn man sie auch am eigenen Leib erfährt. Man kann Tausende von Büchern lesen und Filme sehen, doch das wirkliche innere Verständnis ergibt sich nur so.

In der abgelaufenen Woche habe ich auf diese Weise zu unserem Gegenwartsgeschehen den letzten Teil des Missing Links gefunden, das mir noch fehlte, und bin sehr glücklich darüber.

(2) Natürlich tut es sehr weh, wenn einem nach 27 Jahren als dienstältestem Kolumnisten einer Internetseite, bei der man vom Anfang an dabei gewesen ist, auf einmal ohne Ankündigung der Strom abgestellt wird.

Doch von einem Moment auf den anderen habe ich mich dabei plötzlich frei gefühlt wie nie zuvor. Erst jetzt spüre ich die Belastung, in jeder der abgelaufenen gut 1.400 Wochen mir immer ein Thema überlegen zu müssen, das ich besonders herausstelle.

(3) Meine Hauptarbeit besteht allerdings seit jeher in meinen Büchern. Jedes Jahr ein Buch von über 600 Seiten, extrem kleingedruckt, was bei normalem Satz bestimmt 800 bis 900 Seiten ausmachen würde, ist schon eine mächtige Aufgabe. Im Herbst kommt der elfte Band von "Jenseits des Geldes".

Zudem bin ich gerade dabei, mir das Buch meines Lebens noch einmal vorzunehmen, Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Das habe ich in den 1980er Jahren mit großem Aufwand gelesen und bin derzeit deshalb an der Hörfassung dran, welche 156 Stunden dauert. Doch mehr als eine halbe Stunde am Tag ist kaum zu schaffen.

(4) Zum Abschied habe ich mir daher auch überlegt, nichts mehr über den Irrwitz der Wahnsinnigen in der deutschen der EU Politik zu schreiben. Denn wer bis jetzt nicht begriffen hat, der begreift sowieso nichts mehr. Erst dann, wenn es gilt, die Trümmer aufzuräumen, weil unser Land nicht mehr ist.

Ich will mich vielmehr mit einer (gekürzten) Szene von Marcel Proust von Ihnen verabschieden, bei der ich gerade angekommen bin, dem Tod seiner geliebten Großmutter. Und Sie werden sich schon denken können, warum.

"Plötzlich richtete meine Großmutter sich halb auf und machte eine Bewegung wie jemand, der sein Leben verteidigen will. Meine Mutter hielt diesem Augenblick nicht stand, sie brach in Schluchzen aus. In diesem Moment tat meine Großmutter weit die Augen auf. Der Arzt trat von dem Bett zurück. Meine Großmutter war tot.

Einige Stunden darauf waren aus ihrem Gesicht alle Runzeln und alle Verkrampfungen, die seit so vielen Jahren das körperliche Leiden darauf abgelagert hatte, wie weggeblasen. Und ihre Wangen glühten von Hoffnung, einem Traum von Glück, ja unschuldsvoller Fröhlichkeit, die die Jahre nach und nach darauf verwüstet hatten.

Das Leben ging und nahm die Enttäuschungen des Daseins gleichfalls mit sich fort."



Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de