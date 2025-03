XCMG feiert inspirierende Geschichten von Heldinnen und stellt sich der Kluft zwischen den Geschlechtern, um Grenzen zu überwinden

Işil Kanyilmaz , Marketingleiterin bei XCMG Türkei, hat in den letzten drei Jahren das Wachstum eines kleinen Teams zu einem ganzen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern miterlebt. Sie wies darauf hin, dass Frauen in der Bau- und Maschinenindustrie mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

XUZHOU, China, 9. März 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Frauentags 2025, der unter dem Motto „Für ALLE Frauen und Mädchen: Rechte. Gleichheit. Empowerment." steht, teilt XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) inspirierende Geschichten von weiblichen Angestellten auf der ganzen Welt, um die Frauen und Mädchen in einer von Männern dominierten Branche zu ehren und zu fördern, die mit herausragenden Leistungen und Pioniergeist die Kluft zwischen den Geschlechtern überwinden.

„Meine Reise bei XCMG war eine Reise der Resilienz, der Entschlossenheit und des Wachstums, von der Überwindung von Stereotypen bis hin zur Navigation in einem von Männern dominierten Arbeitsumfeld. Dennoch ist es auch sehr befriedigend, den Einfluss und die Beiträge zu sehen, die wir in diesem sich ständig weiterentwickelnden Bereich leisten können. Ich ermutige alle jungen Frauen, die in Branchen arbeiten wollen, die überwiegend von Männern beherrscht werden, ihre Träume zu verfolgen und keine Angst davor zu haben", sagte sie.

Ein Meilenstein für XCMG Türkei war das Debüt auf der Komatek 2024-Messe. Kanyilmaz und ihr Team haben sich über neun Monate lang auf die Veranstaltung vorbereitet und der immense Erfolg hat einen neuen Maßstab für Spitzenleistungen gesetzt. Sie ermutigt Frauen in der Branche, an ihre Fähigkeiten zu glauben und zu wissen, dass sie in der Lage sind, Hindernisse zu überwinden und einen großen Einfluss zu haben.

Karen Souza ist seit mehr als drei Jahren bei XCMG Brasilien tätig. Sie begann als kaufmännische Analystin und ist jetzt als internationale Business Analystin für die Verwaltung der Exporte von Brasilien nach Chile, Kolumbien, Guyana und in die USA zuständig. Sie gewann 2023 den Preis der Top 30 Mitarbeiter für die Verwaltung der Rekordexporte des Unternehmens.

„Die Arbeit in einer anderen Kultur ist eine große Herausforderung, angefangen bei der Sprache, daher war es für mich sehr lohnend, meine Englischkenntnisse zu verbessern. Es öffnete mir auch die Türen für die Teilnahme an XCMG Apprentice Season 9 und Global Training. Als ich China besuchen konnte, war ich von der Gastfreundschaft der Chinesen begeistert. Und ich war von der Technologie der XCMG-Fabriken beeindruckt", so Souza.

Angela Gustiwong ist seit Juli 2024 Spezialistin für Marketingwissen bei XCMG Indonesia. Sie nahm an der XCMG Apprentice Season 9 teil und bemerkte, dass das Programm neben dem technischen Wissen und dem Verständnis für die Produkte und Technologien von XCMG auch einen einzigartigen kulturellen und beruflichen Austausch bot.

„Bei XCMG erkennen wir den unschätzbaren Beitrag unserer weiblichen Mitarbeiter an und setzen uns für ein integratives und förderliches Arbeitsumfeld ein", sagte Gustiwong. „XCMG pflegt einen hohen Standard an Professionalität, ungeachtet kultureller Unterschiede. Ob in China, Indonesien oder einem anderen Land, von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie klar kommunizieren, effektiv zusammenarbeiten und eine hohe Arbeitsmoral an den Tag legen."

XCMG hat sich verpflichtet, Vielfalt zu zelebrieren, die Zusammenarbeit zu fördern und unterschiedliche kulturelle Perspektiven zu berücksichtigen, um die Branche mit Innovation, Effizienz und globaler Einheit zu führen.

