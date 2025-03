Förderung des globalen Ausbaus der digitalen Infrastruktur

BARCELONA, Spanien, 9. März 2025 /PRNewswire/ -- Am 6. März 2025 fand im Barcelona International Convention Centre der Tower and Fibre Summit statt, der von der Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) gesponsert wurde. Die Veranstaltung beinhaltete eine Grundsatzrede von Jan Bongaerts, Senior Vice President von YOFC, mit dem Titel „Leading a New Future with Fibre". In seiner Rede erläuterte Jan das Engagement von YOFC, Spitzentechnologien und umfassendes Branchenwissen zu nutzen, um die digitale Infrastruktur im KI-Zeitalter zu stärken. Er betonte auch das Engagement des Unternehmens, Glasfaseranschlüsse in alle Ecken der Welt zu bringen.

Jan Bongaerts hob das exponentielle Wachstum des globalen Datenverkehrs hervor, das durch die tiefgreifende Integration der KI-Technologie in verschiedenen Sektoren vorangetrieben wird. Er wies darauf hin, dass generative KI-Anwendungen, ultrahochauflösende Videos, autonomes Fahren und das industrielle Internet den Bedarf an höheren Netzwerkübertragungsraten, höherer Kapazität und geringerer Latenz erhöhen. Mit dem Fokus auf ultrahohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und hohe Dichte hat das Unternehmen Glasfaserkabellösungen der nächsten Generation vorgestellt, die diese Erwartungen in verschiedenen Szenarien erfüllen und die Entwicklung und den Ausbau der globalen digitalen Infrastruktur stark unterstützen sollen.