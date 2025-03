Tesla unter Druck: Lieferzahlen sinken – Analysten senken Kursziel drastisch!

Die Hauptursache für die gesenkten Lieferzahlen sind Produktionsprobleme, die mit der Aktualisierung des Model Y zusammenhängen. Normalerweise werden etwa 300.000 Einheiten des Model Y pro Quartal ausgeliefert, doch technische Schwierigkeiten könnten die Produktionskapazitäten beeinträchtigen. Zudem wird die Nachfrage durch die politische Unsicherheit, insbesondere durch Elon Musks Engagement in der Trump-Administration, als riskant eingeschätzt. Dies könnte potenzielle Käufer in den USA und Europa abschrecken.

Zusätzlich zu den Produktionsproblemen zeigen die Verkaufszahlen in Europa und China, Teslas zweitgrößtem Markt, eine besorgniserregende Entwicklung. In Deutschland und China sind die Verkaufszahlen in den letzten Monaten stark zurückgegangen, was die pessimistischen Erwartungen der Analysten untermauert. In Deutschland fiel der Absatz um 76 Prozent, während in China ein Rückgang von 49 Prozent verzeichnet wurde.

Trotz dieser Herausforderungen halten die Analysten an ihrer Gesamtjahresprognose von 2,05 Millionen Auslieferungen für 2025 fest, was leicht über dem Marktkonsens von 2 Millionen liegt. Dies deutet darauf hin, dass sie Tesla weiterhin als langfristigen Marktführer im Bereich der Elektromobilität betrachten.

Die Anleger reagieren zunehmend skeptisch auf die Situation. Nach einem Rückgang der Aktien um bis zu 4,8 Prozent auf 250,73 US-Dollar sind die anfänglichen Hoffnungen auf eine positive Entwicklung durch Musks politische Verbindungen zu Trump verflogen. Charttechnische Analysen zeigen, dass die Schließung einer Kurslücke aus dem November 2024 als bedeutend angesehen wird, da sie den Aufwärtstrend bestätigen könnte, sofern das aktuelle Kursniveau als Unterstützung fungiert.

Insgesamt bleibt die Situation für Tesla angespannt, und die kommenden Quartalszahlen könnten entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 262,7EUR auf Nasdaq (08. März 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.