Bayer vor Kapitalerhöhung: Aktionäre entscheiden über 8,4 Mrd. Euro!

Bayer plant eine umfassende Kapitalerhöhung, um den Herausforderungen durch hohe Schulden und kostspielige Rechtsstreitigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, zu begegnen. Auf der Hauptversammlung am 25. April 2024 sollen die Aktionäre über eine Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent abstimmen, was einem Wert von etwa 8,4 Milliarden Euro entspricht. Der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann betont in einem Schreiben an die Aktionäre die Dringlichkeit dieser Maßnahme, um schnell Kapital zu beschaffen und die Bilanz während der laufenden Rechtsstreitigkeiten stabil zu halten.

Die Aktien von Bayer reagierten negativ auf die Ankündigung und fielen um 7,6 Prozent, was den Börsenwert des Unternehmens auf etwa 22,6 Milliarden Euro drückte. Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, da die Aktie seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 bereits erheblich an Wert verloren hat. Bayer hat in der Vergangenheit bereits rund 10 Milliarden US-Dollar zur Beilegung von Glyphosat-Klagen gezahlt, und es stehen noch etwa 67.000 weitere Fälle aus, für die Rückstellungen in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar gebildet wurden.