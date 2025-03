Thyssenkrupp streicht 1.800 Jobs: Krise in der Automobilbranche trifft hart! Thyssenkrupp, der deutsche Industriekonzern, reagiert auf die anhaltende Krise in der Automobilbranche mit einem drastischen Stellenabbau in seiner Sparte Automotive Technology. Insgesamt sollen weltweit 1.800 Arbeitsplätze gestrichen werden, um die …