EZB senkt Zinsen erneut: Was bedeutet das für Euro und Wirtschaft?

Die Inflation in der Eurozone ist auf 2,4 Prozent gesunken, liegt jedoch leicht über dem Zielwert von 2 Prozent. Thoma Altmann von QC Partners kommentierte, dass die EZB ihre Inflationsprognose für 2025 von 2,1 auf 2,3 Prozent angehoben hat, was zukünftige Zinssenkungen weniger wahrscheinlich macht. Es wird erwartet, dass die Leitzinsen im Jahr 2025 weiter fallen, jedoch nicht mehr zwangsläufig bei jeder Zinssitzung. Eine Zinspause könnte bereits im April folgen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag ihre Zinsen zum sechsten Mal in neun Monaten um 25 Basispunkte gesenkt, wodurch der Einlagenzinssatz auf 2,5 Prozent gesenkt wurde. Diese Entscheidung spiegelt die Reaktion der EZB auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Europa und die potenziellen Risiken durch mögliche US-Zölle auf EU-Importe wider. Die EZB hat zudem ihre geldpolitische Formulierung angepasst und erklärt, dass die Geldpolitik "spürbar weniger restriktiv" wird. Dies soll die Kreditaufnahme für Unternehmen und Haushalte erleichtern und das Kreditwachstum fördern, obwohl die Auswirkungen früherer Zinserhöhungen weiterhin die Kreditvergabe dämpfen.

Die Zinsentscheidung fiel in eine Woche, in der die Renditen deutscher Staatsanleihen stark anstiegen, was auf die Ankündigung Deutschlands und anderer EU-Staaten zurückzuführen ist, ihre Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur erheblich zu erhöhen. Diese Pläne umfassen ein Ausgabenpaket von rund 1 Billion US-Dollar über zehn Jahre sowie einen Vorschlag der EU für zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von 800 Milliarden Euro. Diese Ausgaben könnten erhebliche Auswirkungen auf die Staatsverschuldung sowie auf Inflation und Wirtschaftswachstum in der Region haben.

Nach dem Zinsentscheid erreichte der Euro ein neues Viermonatshoch und stieg um 0,5 Prozent auf 1,0844 US-Dollar. Der Euro profitierte von den angekündigten Finanzpaketen in Deutschland, die Hoffnungen auf mehr Wirtschaftswachstum weckten, während der Dollar durch den Handelskonflikt unter Druck geriet. Der Euro hat sich in den letzten Wochen von den Verlusten erholt, die ihn nach der Wahl von Donald Trump belastet hatten. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußerte sich nach der Zinssenkung zurückhaltend zu weiteren Senkungen, was den Euro zusätzlich stützte. Die Märkte erwarten nun, dass die EZB möglicherweise bereits im April eine Zinspause einlegen könnte.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,084USD auf Forex (08. März 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.