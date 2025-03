Volatile Märkte: Germany 40 vor dem Sprung über 26.000 Punkten?

In der aktuellen Marktanalyse wird die volatile Situation an den Börsen thematisiert, insbesondere im Hinblick auf den Germany 40 und die Auswirkungen der US-Handelspolitik. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump äußerte sich zu den jüngsten Kursverlusten an der Wall Street und machte internationale Investoren, die verstärkt in europäische Aktien investieren, für die Unsicherheiten verantwortlich. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die großen Indizes in den USA unter dem Niveau seines Amtsantritts notieren. Die Charttechnik deutet auf mögliche Kursbewegungen hin, die den Germany 40 über die Marke von 26.000 Punkten heben könnten.

Die Handelswoche war geprägt von starken Schwankungen, die durch eine chaotische US-Handelspolitik und einen signifikanten Anstieg der Renditen auf dem Anleihemarkt verursacht wurden. Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen in der Eurozone erreichten den höchsten Stand seit 2009, was die Kreditkosten weltweit in die Höhe trieb. Diese Entwicklung wird durch die Pläne der deutschen Regierung zur Erhöhung der Staatsausgaben für Infrastruktur und Verteidigung verstärkt, was zu einer massiven Neuverschuldung führen könnte.