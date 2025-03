Trump strebt Diplomatie mit Iran an – Ölpreise stabilisieren sich!

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit Fox Business über seine Bemühungen gesprochen, eine diplomatische Lösung im Atomkonflikt mit Iran zu finden. Er bestätigte, dass er einen Brief an den iranischen Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei geschrieben hat, in dem er seine Hoffnung äußert, dass Iran bereit ist, Verhandlungen aufzunehmen. Trump betonte, dass es zwei Optionen gebe: militärisches Handeln oder ein Abkommen. Er präferiert Letzteres, da er dem Iran nicht schaden möchte. Trump machte deutlich, dass Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe und erinnerte daran, dass er 2018 einseitig aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen ist, was zu einer Wiederaufnahme der iranischen Nuklearaktivitäten führte. Trotz Trumps Gesprächsangebot hat Chamenei klargemacht, dass Iran derzeit nicht an Verhandlungen mit den USA interessiert ist.

Parallel zu den politischen Entwicklungen haben sich die Ölpreise am Freitag stabilisiert, nachdem sie in den vergangenen Tagen gesunken waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 70,93 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,47 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg auf 67,77 Dollar. Diese Stabilisierung wurde teilweise durch Trumps Entscheidung unterstützt, die Zölle im Handelskonflikt mit Kanada und Mexiko auszusetzen, was den Ölmarkt stützte. Dennoch bleiben die Preise rund drei Dollar unter dem Niveau zu Wochenbeginn.

Die Ölpreise waren in den letzten Tagen durch Sorgen über eine schwächere Weltwirtschaft und eine damit verbundene geringere Nachfrage nach Rohöl belastet worden. Analysten warnen, dass die Preise weiterhin anfällig für Rückgänge sind, insbesondere aufgrund der Handelskonflikte und enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China. Der Außenhandel Chinas hat schwach begonnen, und die Auswirkungen der US-Zölle auf chinesische Waren scheinen die Situation nicht zu verbessern.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich, dass die Unsicherheiten in Bezug auf den Iran und die globalen Handelsbeziehungen weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Märkte haben. Die Aussichten für die Ölpreise bleiben angesichts der geopolitischen Spannungen und der wirtschaftlichen Indikatoren angespannt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 70,38USD auf L&S Exchange (07. März 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.