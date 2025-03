Bundesanleihen im Sturzflug: Höchste Renditen seit 1990 – Was jetzt?

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in den letzten Tagen einen signifikanten Rückgang erlebt, insbesondere am Donnerstag, als die Aussicht auf ein umfangreiches Fiskalpaket der künftigen Bundesregierung die Märkte belastete. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,62 Prozent auf 127,06 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zeitweise auf 2,93 Prozent anstieg, was den höchsten Stand seit Herbst 2023 darstellt. Vor der Ankündigung des Fiskalpakets lag die Rendite noch unter 2,50 Prozent. Dies stellt den stärksten Anstieg an einem Tag seit 1990 dar.

Die steigenden Renditen sind nicht nur auf die deutschen Anleihen beschränkt; auch in anderen Euro-Ländern haben die Renditen zugenommen. Die geplanten Fiskalpakete erfordern eine erhöhte Schuldenaufnahme, was die Zinsen an den Märkten nach oben treibt. Ein weiterer Faktor, der die Anleihen belastet, sind zurückhaltende Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu möglichen weiteren Leitzinssenkungen. Die EZB senkte die Leitzinsen zwar um 0,25 Prozentpunkte, betonte jedoch, dass die Geldpolitik weniger restriktiv sei als zuvor. Lagarde wies auf die Unsicherheiten im politischen Umfeld hin und betonte die Notwendigkeit, die Daten abzuwarten.