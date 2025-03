q.beyond AG übertrifft Erwartungen: Umsatz und EBITDA stark gestiegen!

Die q.beyond AG hat am 6. März 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz belief sich auf 193 Millionen Euro, was den Prognosen entsprach, während das EBITDA mit 10,5 Millionen Euro deutlich über den Schätzungen lag. Dies entspricht einem Anstieg von 83 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf sowohl die eigenen Erwartungen des Unternehmens als auch die Konsensschätzungen. Die positive Entwicklung wurde durch eine verbesserte Bruttomarge von 18 % und Effizienzsteigerungen in den Verwaltungs- und Vertriebskosten unterstützt.

Die Managed Services-Sparte wuchs um 4,9 % auf 135 Millionen Euro, während das Consulting-Segment einen Rückgang von 5,7 % auf 57,3 Millionen Euro verzeichnete. Die Bruttomarge verbesserte sich durch die Reduzierung margenschwacher Projekte und eine erhöhte Near- und Offshoring-Quote, die voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 weiter steigen wird. Für 2025 erwartet q.beyond einen Umsatz zwischen 184 und 190 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 12 bis 15 Millionen Euro, was eine weitere Steigerung der Profitabilität signalisiert.