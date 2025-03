Explosion bei Continental in Hannover: Ein Verletzter und große Schäden! Am Dienstagmorgen kam es in Hannover zu einer Explosion eines Heizkessels beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr in einem Gebäude der Unternehmenssparte Contitech. Bei der Explosion wurde …