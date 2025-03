DHL-Aktien im Aufwind: Geschäftszahlen übertreffen Erwartungen!

Die Aktien der DHL Group zeigen sich nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2024 optimistisch und setzen ihren Aufwärtstrend fort. Am Donnerstag stiegen die Aktien vorbörslich um 2,5 Prozent auf 39,73 Euro, was auf ein Hoch seit Anfang Oktober hindeutet. Analysten bewerten die Ergebnisse als besser als erwartet, insbesondere das operative Ergebnis, das zwar um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr fiel, jedoch nicht so stark wie befürchtet. Dies wird vor allem dem Expressgeschäft zugeschrieben, das stabil blieb. Zudem übertraf der freie Barmittelfluss mit 3 Milliarden Euro die Erwartungen der Experten.

Für das laufende Jahr rechnet DHL mit einer moderaten Erholung im Tagesgeschäft und hat ein milliardenschweres Sparprogramm angekündigt, das den Abbau von 8.000 Arbeitsplätzen umfasst. Diese Maßnahmen sollen die Kostenstruktur des Unternehmens optimieren und wurden von Analysten unterschiedlich bewertet. Während die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung aussprach, strich die HSBC ihre Empfehlung, obwohl sie das Kursziel auf 47 Euro anhob. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 42,50 auf 50 Euro und bestätigte die Einstufung auf "Overweight", was auf eine positive Marktreaktion hindeutet.