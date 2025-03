Beliebte Themenkreuzfahrten: Entdecken Sie die neuen Trends auf See!

Tourismusforscher Alexis Papathanassis von der Hochschule Bremerhaven beschreibt Themenkreuzfahrten als einen langanhaltenden Trend, der in den letzten 15 bis 20 Jahren entstanden ist. Er betont, dass Kreuzfahrten zunehmend erschwinglicher geworden sind und sich die Schiffe vergrößern, was zu einem ähnlichen Angebot führt. Themenkreuzfahrten ermöglichen es den Reedereien, sich im Massenmarkt abzugrenzen und neue Kunden zu gewinnen, während sie bestehenden Passagieren neue Erlebnisse bieten.

Themenkreuzfahrten erfreuen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit, wie mehrere Kreuzfahrtreedereien berichten. Diese speziellen Reisen sind auf bestimmte Themen zugeschnitten, die von Musik über Kunst bis hin zu speziellen Events reichen. Aida Cruises, der Marktführer in Deutschland, hebt hervor, dass Themenkreuzfahrten im Trend liegen und bietet etwa zehn reine Themenreisen an, darunter eine Oktoberfestfahrt mit DJ Ötzi. Tui Cruises hat etwa 30 verschiedene Themenkreuzfahrten im Angebot, darunter Wissensreisen mit Vorträgen über Kunstgeschichte und Biologie. Im Gegensatz dazu sieht MSC Cruises keine Notwendigkeit für solche Angebote.

Parallel dazu plant die Regierung der Balearen Maßnahmen zur Eindämmung des Massentourismus auf Mallorca und den umliegenden Inseln. Geplant sind unter anderem ein Verbot neuer Lizenzen für Ferienwohnungen, eine Erhöhung der Touristenabgaben auf bis zu sechs Euro sowie eine neue Steuer für temporäre Mietwagen. Diese Maßnahmen sollen die negativen Auswirkungen des Massentourismus, insbesondere die Wohnungsnot, bekämpfen. Die Übernachtungsgebühr, bekannt als "Ecotasa", soll in der Hochsaison deutlich angehoben werden, während sie in den Wintermonaten abgeschafft wird.

Die Balearenregierung steht vor der Herausforderung, eine Parlamentsmehrheit für diese Maßnahmen zu gewinnen, da die Opposition, einschließlich der rechtspopulistischen Partei Vox, möglicherweise gegen die Pläne ist. Der Unmut über den Massentourismus wächst nicht nur auf den Balearen, sondern auch in anderen beliebten Urlaubszielen in Spanien, was auf einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs über die Auswirkungen des Tourismus hinweist.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen sowohl im Bereich der Themenkreuzfahrten als auch in der Tourismuspolitik der Balearen, dass der Tourismussektor in Deutschland und Spanien sich an veränderte Marktbedingungen und gesellschaftliche Bedürfnisse anpassen muss.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 7,274EUR auf Tradegate (07. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.