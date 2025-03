Verve Group SE: Rekordumsatz 2024 – Wachstum durch Übernahme und Innovation!

Verve erwartet, dass die Synergien aus der Jun-Übernahme im laufenden Geschäftsjahr 2025 mindestens 9 Millionen Euro betragen werden, mit einem mittelfristigen Potenzial von 30 bis 40 Millionen Euro. Der Umsatzanteil der größten Sparte, der Supply Side Platform (SSP), betrug 89,3 % und belief sich auf 390,27 Millionen Euro. Die Demand Side Platform (DSP) verzeichnete einen sprunghaften Anstieg auf 100,55 Millionen Euro, was zu einem ausgewogeneren Umsatzmix führte.

Die Verve Group SE hat am 27. Februar 2025 ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die ein Rekordjahr mit einem Umsatzanstieg von 35,7 % auf 437,01 Millionen Euro zeigen. Dies ist insbesondere auf ein starkes organisches Wachstum zurückzuführen, das im vierten Quartal 2024 bei 46,0 % lag. Der Umsatz im letzten Quartal betrug 144,20 Millionen Euro, was die positiven Trends im Werbemarkt widerspiegelt. Die Übernahme der Jun Group im Sommer 2024 hat das Wachstum zusätzlich beschleunigt, und die Integration verläuft planmäßig.

Die Kundenbasis wuchs erheblich, mit einem Anstieg der Großkunden um 56,8 % auf 1.140. Auch die Werbebudgets der bestehenden Kunden stiegen um 15,0 %. Verve profitierte von der Nachfrage nach innovativen ID-losen Werbelösungen, was zu einem signifikanten Gewinn an Marktanteilen führte.

Das EBITDA erreichte 128,52 Millionen Euro, was leicht über dem Vorjahreswert liegt, jedoch durch einen positiven Sondereffekt im Vorjahr beeinflusst wurde. Bereinigt um Sondereffekte stieg das Adj. EBITDA um 40,0 % auf 133,25 Millionen Euro, was die EBITDA-Marge auf 30,5 % erhöhte. Das Konzernergebnis lag bei 28,80 Millionen Euro, was unter dem Vorjahresniveau lag, hauptsächlich aufgrund des genannten Sondereffekts.

Die Unternehmensguidance für 2025 wird voraussichtlich ein zweistelliges organisches Wachstum zeigen, unterstützt durch die Vermarktung von ID-losen Lösungen und einen starken US-Werbemarkt. Die mittelfristige Guidance bleibt bei einer Umsatz-CAGR von 25,0 % bis 30,0 % und einer EBITDA-Marge von 30,0 % bis 35,0 %.

Auf Basis dieser positiven Entwicklungen hat die GBC AG das Kursziel für die Verve-Aktie auf 8,30 Euro angehoben und empfiehlt weiterhin eine Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist auf der Website der GBC AG verfügbar.

Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 3,56EUR auf Tradegate (07. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.