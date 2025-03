Deutschlands Unicorns: Rekordwachstum und Herausforderungen in der Techbranche

Zu den wertvollsten deutschen Start-ups zählen Unternehmen wie Flix, DeepL, Trade Republic, Helsing, Celonis und N26. Besonders in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Rüstung flossen zuletzt erhebliche Investitionen. Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, sieht in der wachsenden Zahl der Unicorns einen Beweis für die Innovationskraft Deutschlands und Europas.

In der deutschen Techbranche hat sich in den letzten Jahren ein bemerkenswerter Aufstieg vollzogen: Die Zahl der Start-ups mit einem Milliardenwert, auch als Unicorns bekannt, hat sich innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt. Laut Daten des Startup-Verbands gab es Ende 2019 nur 11 nicht börsennotierte Start-ups, die in Finanzierungsrunden mit mindestens einer Milliarde Euro bewertet wurden. Bis Ende 2024 stieg diese Zahl auf 28, wobei der Rekordwert von 34 Unicorns im Jahr 2023 nicht erreicht wurde.

Hendrik Brandis, Co-Gründer des Wagniskapitalgebers Earlybird, hebt hervor, dass technologische Innovationen wie KI und Cloud-Computing entscheidend für den Anstieg der Unicorns sind. Diese Entwicklungen haben das Potenzial, innerhalb kurzer Zeit zu signifikanten Unternehmenswerten zu führen, was vor einigen Jahren noch als undenkbar galt. Europa hat sich als Standort für innovative Geschäftsmodelle etabliert, wie Beispiele wie Aleph Alpha, Isar Aerospace und Marvel Fusion zeigen.

Trotz des Wachstums gibt es Herausforderungen. Brandis betont, dass das Kapital in schwierigen Zeiten oft auf etablierte Unternehmen konzentriert ist. Die Corona-Pandemie hatte den Start-ups zunächst zugutekommen, doch mit steigenden Zinsen stehen viele Wachstumsfirmen unter Druck. Einige mussten Stellen abbauen oder Insolvenz anmelden.

Pausder weist darauf hin, dass deutsche Start-ups oft auf ausländisches Kapital angewiesen sind, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Es besteht ein Bedarf an mehr privatem Kapital und besseren Exit-Möglichkeiten, um Investoren zu ermutigen, in neue Start-ups zu investieren. Der Mangel an Wagniskapital in Deutschland ist deutlich: Pro Einwohner werden hierzulande 90 Euro investiert, während es in den USA 510 Euro sind. Brandis schlägt vor, einen Dachfonds mit staatlicher Bürgschaft zu schaffen, um große Investoren anzuziehen.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich ein langfristiger Aufwärtstrend in der deutschen Techbranche. Die KfW berichtet von einer Verbesserung des Finanzierungsumfelds, und 2024 sammelten deutsche Start-ups rund sieben Milliarden Euro Wagniskapital ein. Die politische Wahrnehmung von Wagniskapital hat sich ebenfalls gewandelt, was auf ein wachsendes Bewusstsein für dessen Bedeutung hinweist.

