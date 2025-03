Zalando überrascht Anleger: Positive Wachstumsprognose und Übernahmepläne!

Analyst Volker Bosse von Baader bezeichnete den Ausblick für das laufende Jahr als vielversprechend und wies darauf hin, dass die Erwartungen sowohl seinerseits als auch seitens des Marktes am unteren Ende der von Zalando avisierten Umsatzprognosespanne liegen. Ein Händler kommentierte, dass die gesetzten Ziele ausreichend seien, um der Aktie zu helfen, und sah in dem jüngsten Rückschlag eine gute Einstiegsgelegenheit für Investoren.

Die Wachstumsprognose von Zalando, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, hat bei Anlegern positive Reaktionen ausgelöst. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs des Online-Modehändlers um 1,8 Prozent auf 35,09 Euro. Dieser Anstieg knüpfte an eine Erholung vom Vortag an, die durch eine allgemeine Markt-Rally unterstützt wurde. Zuvor war der Kurs seit Mitte Februar um bis zu 18 Prozent gefallen, nachdem er ein Hoch seit März 2023 erreicht hatte.

Zusätzlich hat Zalando bekannt gegeben, dass es sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von ABOUT YOU gesichert hat und die feste Absicht hat, einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre durchzuführen. Diese Maßnahme folgt auf ein öffentliches Übernahmeangebot, das am 6. März 2025 endete. Der Vollzug des Übernahmeangebots steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und wird voraussichtlich im Sommer 2025 erfolgen. Zalando plant, die verbleibenden Aktien von ABOUT YOU gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 29 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wies in ihrer Analyse auf kurzfristige Risiken hin und betonte, dass Zalando das Absatzvolumen (GMV) mit deutlich geringerem Marketingaufwand steigern müsse. Aktuell liege das GMV hinter den Markterwartungen zurück.

Insgesamt zeigt sich, dass Zalando trotz der Herausforderungen und der jüngsten Kursrückgänge eine positive Wachstumsprognose abgibt, die von den Anlegern gut aufgenommen wird. Die geplante Übernahme von ABOUT YOU könnte zudem die Marktposition von Zalando weiter stärken und neue Wachstumsimpulse setzen.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 33,22EUR auf Tradegate (07. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.