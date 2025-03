Wiener Aktienmarkt: ATX knackt 10.000 Punkte – Kursgewinne und Rückgänge!

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag, den 2. November 2023, erneut deutliche Kursgewinne verzeichnet und knüpfte damit an die kräftigen Zugewinne des Vortages an. Der heimische Leitindex ATX stieg um 2,1 Prozent auf 4.329,90 Punkte, während der breiter gefasste ATX Prime um 2,18 Prozent auf 2.175,14 Punkte zulegte. Besonders bemerkenswert war der Anstieg des ATX Total Return, der erstmals die 10.000-Punkte-Marke überschritt und bei 10.100 Punkten schloss. Trotz der Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte blieb der Einfluss auf den ATX gering.

Die US-Wirtschaftsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigten einen Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, was die Märkte positiv beeinflusste. Das Handelsbilanzdefizit der USA für Januar betrug 131,4 Milliarden US-Dollar, was die Regierung in ihrem Bestreben unterstützen könnte, das Defizit durch Zölle zu reduzieren.