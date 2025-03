Zyklon Alfred naht: Millionen in Australien bereiten sich auf Sturm vor!

In Vorbereitung auf den Sturm wurden zahlreiche Schulen, Supermärkte, Straßen und Flughäfen geschlossen. Die Behörden haben Hunderttausende Sandsäcke verteilt, um den Anwohnern zu helfen, ihre Häuser und Geschäfte zu sichern. Evakuierungszentren wurden auch für Tiere eingerichtet. Bereits die ersten Ausläufer des Zyklons haben Bäume und Strommasten umgerissen, wodurch mehr als 80.000 Haushalte ohne Strom sind. Tragischerweise wurde ein Mann in der Nähe von Dorrigo von den Wassermassen in einen Fluss gerissen, und die Einsatzkräfte sind auf der Suche nach ihm.

In Australien bereiten sich Millionen Menschen auf die Ankunft des Zyklons "Alfred" vor, der sich langsam, aber sicher der dicht besiedelten Ostküste nähert. Meteorologen prognostizieren, dass der Tropensturm am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Land treffen wird, was später als ursprünglich erwartet ist. Der Zyklon befindet sich derzeit etwa 160 Kilometer östlich von Brisbane, der drittgrößten Stadt Australiens mit rund 2,5 Millionen Einwohnern. Es handelt sich um den ersten Zyklon seit 50 Jahren, der in dieser Region auf Land trifft.

Vor der Küste türmen sich Wellen von bis zu neun Metern Höhe, was zu Erosion an den Stränden der Gold Coast führt. Die Behörden warnen vor starkem Regen, Böen von bis zu 150 Kilometern pro Stunde und der Gefahr von Überschwemmungen, insbesondere in der Region zwischen der Sunshine Coast in Queensland und dem Surfer-Hotspot Byron Bay in New South Wales. Der Wetterdienst hat vor extremen Regenfällen gewarnt, die zu gefährlichen Sturzfluten führen können.

Polizeisprecher Scott Tanner hat die Anwohner in den Evakuierungszonen eindringlich aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, da sich das Wetter in den kommenden Stunden verschlechtern wird. Die Situation ist angespannt, und die Behörden sind auf mögliche Notfälle vorbereitet. Die Auswirkungen des Zyklons könnten erheblich sein, und die Bevölkerung wird gebeten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen.

