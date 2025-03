DBAG: Trotz Verlust optimistisch – Dividende und Wachstum im Fokus!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Rumpfgeschäftsjahr 2024, das nur drei Monate bis Ende Dezember umfasste, einen Verlust von 35,2 Millionen Euro verzeichnet. Dieser Rückgang ist auf die übliche Umstellung der Bewertung der Portfoliounternehmen zum Jahreswechsel zurückzuführen, da die DBAG ab 2025 auf ein Kalenderjahr umstellt. Trotz des Verlusts wurde der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie auf 35,78 Euro erhöht, was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die DBAG konnte ihre Prognose für das Rumpfgeschäftsjahr am unteren Ende erfüllen und bekräftigte ihre Erwartungen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027. Die Gesellschaft hat in diesem Zeitraum zwei Plattform-Investitionen getätigt und eine erfolgreiche Veräußerung abgeschlossen. Zudem wurde das Final Closing des DBAG ECF IV bekannt gegeben, dessen Volumen sich im Vergleich zum Vorgängerfonds mehr als verdoppelt hat. Die DBAG plant, in familiengeführte mittelständische Unternehmen zu investieren, wobei der Fokus auf Management-Buy-outs und Kapitalerhöhungen liegt.