Merck KGaA: Aufschwung 2024 – Stabile Dividende und Wachstum im Blick!

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat im Jahr 2024 nach einem schwachen Vorjahr wieder einen Aufschwung erlebt. Konzernchefin Belen Garijo betonte, dass alle drei Geschäftsbereiche des Unternehmens auf Wachstumskurs seien und prognostizierte für 2025 ein profitables Wachstum über das gesamte Unternehmen hinweg. Für das vergangene Jahr wird eine stabile Dividende von 2,20 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

Im laufenden Jahr strebt Merck einen Umsatz zwischen 21,5 und 22,9 Milliarden Euro an, was einem organischen Wachstum von drei bis sechs Prozent entspricht. Das bereinigte EBITDA soll um drei bis acht Prozent auf 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro steigen. Diese positiven Aussichten werden durch die erfolgreiche Expansion in den Halbleitermarkt und das Wachstum im Pharmabereich, insbesondere bei Krebsmedikamenten, unterstützt.