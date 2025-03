Nachhaltige Energie: GoldenPeaks und NGK Ceramics setzen auf grünen PPA!

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. hat am 6. März 2025 einen bedeutenden Stromabnahmevertrag (PPA) mit NGK Ceramics Polska unterzeichnet, der eine Laufzeit von zehn Jahren hat. Dieser Vertrag ist ein strategischer Schritt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von NGK Ceramics in Polen und sieht die jährliche Lieferung von etwa 125 GWh CO2-freiem Strom aus Solaranlagen vor, die in Polen betrieben werden. Diese Menge entspricht dem Energiebedarf von rund 60.000 Haushalten pro Jahr.

NGK Ceramics Polska, ein globaler Hersteller von Keramikelementen für die Automobilindustrie, ist seit 2003 in Polen tätig. Das Unternehmen produziert unter anderem DPF-Keramikpartikelfilter, die dazu dienen, Schadstoffe aus den Abgasen von Verbrennungsmotoren zu filtern. Die langfristige Ausrichtung von NGK Ceramics auf umweltfreundliche Praktiken wird durch den neuen PPA unterstützt, der voraussichtlich rund 938.000 Tonnen CO2-Äquivalent während der Vertragslaufzeit einsparen wird. Die Energieproduktion soll bereits im kommenden Jahr beginnen.