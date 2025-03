Mehrheit gegen Abschaffung des Cannabisgesetzes

HMIC schrieb 18.09.24, 13:06

Gestern wieder ein Schwung an bezahlten Analyse veröffentlich worden. Scheint aber bisher noch niemanden beeindruckt zu haben. Interessant fand ich insbesondere, dass in den Disclaimern auch mal die Preise genannt werden:



"This report has been commissioned by SynBiotic and prepared and issued by Edison, in consideration of a fee payable by SynBiotic. Edison Investment Research standard fees are £60,000 pa for the production and broad dissemination of a detailed note (Outlook) following by regular (typically quarterly) update notes."