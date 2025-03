Gold zwischen Korrektur und Rallye. Goldpreis zwischen 2.000 USD und 3.500 USD

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Fokus auf die nächsten Handelstage gerichtet

Nachdem der US-Arbeitsmarktbericht überstanden ist, richten sich die Blicke am Goldmarkt bereits auf die neue Handelswoche. In dieser werden vor allem Preisdaten das Handelsgeschehen bestimmen. So werden am kommenden Mittwoch (12. März) die US-Verbraucherpreise für Februar veröffentlicht. Bereits am Donnerstag (13. März) folgen die US-Erzeugerpreise. Die Preisdaten haben eine besondere Relevanz, steht doch eine Woche später die zweitägige Sitzung (am 18. März / 19. März) des FOMC der US-Notenbank zur weiteren Zinspolitik an.

Gold obenauf, Anleiherenditen und US-Dollar unter Druck

Die aktuelle Stärke des Goldpreises basiert maßgeblich auf nachgebenden Anleiherenditen und einem strauchelnden US-Dollar. Ein Blick auf die aktuellen Daten: Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren trotz leichter Erholung mit 4,3 Prozent noch immer deutlich unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch von knapp 4,8 Prozent. Dieses wurde im Januar ausgebildet. Der wichtige US-Dollar-Index verdeutlicht die aktuelle Schwäche des US-Dollars auf eindrucksvolle Art und Weise. Der Index notierte noch Anfang Februar bei knapp 110 Punkten und musste zuletzt die wichtige Unterstützung bei 104 Punkten aufgeben. Weitere Abgaben zeichnen sich ab. Und bekanntlich ist ein schwacher Greenback nicht das schlechteste Umfeld für Edelmetalle, wie Gold und Silber. Aber auch Kupfer dürfte von einer solchen Schwäche durchaus profitieren.

Zusammengefasst - Gold zwischen Korrektur und Rallye

Gold durchläuft eine entscheidende Phase. Die Rallye sucht nach neuen Impulsen, gleichzeitig steht eine Korrektur als mögliches Szenario unverändert im Raum. Um ein solches Szenario zu vermeiden, sollten etwaige Rücksetzer unverändert auf 2.800 US-Dollar begrenzt bleiben. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat unverändert der Preisbereich 2.720 US-Dollar / 2.700 US-Dollar. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars und das „sicherer Hafen“-Argument könnten dem Goldpreis bald wieder Auftrieb geben und ihn auf neue Höhen und neue Rekorde jenseits der 3.000 US-Dollar führen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

