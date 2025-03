Longsys präsentiert hochzuverlässige Speicherinnovationen auf der Embedded World 2025

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shenzhen, China, 9. März 2025 (ots/PRNewswire) - Vom 11. bis 13. März 2025findet in Nürnberg, Deutschland, die Embedded World statt, eine derbedeutendsten globalen Veranstaltungen im Bereich der eingebetteten Technologie.Diese Ausstellung ist seit langem ein Brennpunkt für bahnbrechende Innovationenund zieht Spitzenunternehmen aus der ganzen Welt an, die hier ihre Durchbrüchein den Bereichen künstliche Intelligenz, industrielle Anwendungen undAutomobilelektronik präsentieren. Da die Automobilindustrie ihre Transformationhin zu Elektrifizierung und Intelligenz beschleunigt und die Nachfrage nachhochzuverlässigen Speichern in industriellen Anwendungen weiter steigt, ist dieeingebettete Speichertechnologie zu einem entscheidenden Faktor für denFortschritt der Branche geworden.Als weltweit führendes Markenunternehmen für Halbleiterspeicher wird Longsys(301308.SZ) unter dem Motto "Reliable Storage Empower Industrial World"ausstellen und seine neuesten industrie- und automobiltauglichenSpeicherlösungen vorstellen. Diese Innovationen sollen die industrielleAutomatisierung und die nächste Generation von ADAS (Advanced Driver AssistanceSystems) verbessern und das Know-how von Longsys in der Speichertechnologie undseine umfassenden Anpassungsmöglichkeiten stärken, um die Industrie und dieAutomobilindustrie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.Neue hochzuverlässige Speicherlösungen : Voranbringen des Fortschritts derBrancheAuf der Embedded World 2025 wird Longsys sein industrietauglichesSpeicherportfolio der nächsten Generation vorstellen, das DDR5 DIMMs, SATA SSDsmit hoher Kapazität und PCIe Gen4 SSDs umfasst. Diese Produkte sind für denEinsatz in Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden ausgelegt undgewährleisten einen stabilen Betrieb unter extremen Bedingungen. Sie erfüllendie strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsansprüche von Anwendungen in denBereichen industrielle Automatisierung, intelligente Fertigung und intelligenteVernetzung.- Industrietauglicher DDR5 DIMM: Der erste industrietaugliche DDR5-DIMM vonLongsys unterstützt die ECC-Fehlerkorrektur und bietet eine Reihe vonKapazitätsoptionen, die die Effizienz der Datenübertragung erheblichverbessern. Er wurde gründlich auf Zuverlässigkeit getestet und gewährleisteteine stabile Leistung in komplexen industriellen Umgebungen. Er bietet eineflexible Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen.- Industrielles PCIe Gen4 SSD: Mit seiner hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeitund seinen robusten Fehlerkorrekturfunktionen ist dieses SSD für industrielleAnwendungen mit hoher Belastung ausgelegt. Ausgestattet mit