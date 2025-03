Von der Leyen für strenge Einreisesperren nach Abschiebungen Gegen Migranten, die aus der EU abgeschoben werden, soll nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Einreisesperre verhängt werden. Das kündigte sie bei einer Pressekonferenz in Brüssel an. Am Dienstag will die …