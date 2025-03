Verbandsreaktionen im Überblick 2 Licht und Schatten in Union-SPD-Plänen Union und SPD haben in ihren Sondierungsgesprächen den Rahmen für eine mögliche schwarz-rote Bundesregierung abgesteckt. Wie kommen die Ergebnisse bei Wirtschaft, Gewerkschaften, Kommunen und Verbänden an? * Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger: …