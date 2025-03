Dividendenaristokrat NextEra Energy bietet Wachstumspotenzial – und KI-Fantasie!

In den vergangenen beiden Wochen hat der Dividenden-Radar den globalen Kapitalströmen folgend – vor allem in deutsche Aktien floss in wenigen Tagen so viel Geld wie seit mehreren Jahren nicht mehr – mit Sanofi und L'Oréal zwei europäische beziehungsweise französische Dividendenwerte unter die Lupe genommen.

Nun da der US-Markt empfindlich zurückgesetzt hat und reif für einen Rebound sein könnte, richtet sich die Aufmerksamkeit daher wieder auf die andere Seite des Atlantiks. Denn wenngleich US-Präsident Donald Trump mit seiner erratischen Handelspolitik für viel Unsicherheit und Volatilität sorgt und gleichzeitig der KI-Trade an Schwung verloren hat, gibt es hier unverändert aussichtsreiche Dividendenwerte – so zum Beispiel den Energieversorger NextEra Energy.

Dividendenwachstum seit 29 Jahren und ein krisenfestes Geschäftsmodell

Der dürfte nicht nur von einem nordamerikanischen oder gar globalen Handelskrieg verschont bleiben, sondern wird in den kommenden Jahren vom Boom künstlicher Intelligenz profitieren, selbst wenn das Tempo hier etwas langsamer verlaufen sollte als noch im vergangenen Jahr eingepreist.

Gleichzeitig bietet die Aktie nach einer längeren Kursflaute eine attraktive Bewertung und eine seit 29 Jahren wachsende Dividende, die gegenwärtig nicht nur den Ansprüchen wachstumsorientierter Anlegerinnen und Anleger gerecht wird, sondern auch Investoren, die auf der Suche nach einer bereits überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite sind.

Weltweit größter Anbieter erneuerbarer Energien

Hinter NextEra Energy versteckt sich der nach eigenen Angaben weltweit größte private Anbieter erneuerbarer Energien. Im Portfolio des vor allem im Südosten der USA agierenden Konzerns, dessen Kernmarkt Florida ist, befinden sich Anlagen mit einer Gesamtleistung von 72 Gigawatt.

Diese verteilen sich zu gleichen Teilen auf die 1925 gegründete Tochter Florida Power & Light Company sowie die unter NextEra Energy firmierenden Sparten. Wenngleich das Unternehmen über einige Öl- und Gaskraftwerke sowie mit St. Lucie über ein Kernkraftwerk verfügt, stammt ein immer größerer Teil der Energieerzeugung aus Solar- und Windparks.

Gleichzeitig wächst die Bedeutung des Speichergeschäfts. Hier hat das Unternehmen begonnen, über seine ursprünglichen Kernmarkt hinaus zu investieren und ist beispielsweise auch im boomenden Staat Arizona aktiv, wo aufgrund der niedrigen Energiekosten derzeit viele Rechenzentren entstehen.

Fokus auf Wachstumsmärkte zahlt sich aus

Mit seinem konsequenten Fokus auf erneuerbare Energien und dem Installieren von Anlagen dort, wo sich eine besonders hohe Energieausbeute erzielen lässt, hatte NextEra Energy in den vergangenen Jahren großen Erfolg. Während der Umsatz in den letzten 10 Jahren von 17,5 auf 24,8 Milliarden US-Dollar (+41,7 Prozent) geklettert ist, legte der Nettogewinn von 2,75 auf 6,95 Milliarden US-Dollar (+152,7) überproportional zu.

Diesen unternehmerischen Erfolg reflektiert die Aktie mit einer Gesamtperformance von 281,4 Prozent, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um "nur" 233,5 Prozent (inklusive Dividende) gestiegen ist.

Überdurchschnittlich hohes Dividendenwachstum auch in Zukunft

Die anhaltenden Gewinnsteigerungen versetzten das Unternehmen in die Lage, eine anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik zu verfolgen. Zahlte NextEra Energy im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 1,385 Milliarden US-Dollar aus, ließ der Konzern seinen Anteilseignern im abgelaufenen Jahr bereits 4,325 Milliarden US-Dollar zugutekommen.

In den vergangenen 10 Jahren legte die Dividende jährlich durchschnittlich um 11,1 Prozent zu – und damit stärker als das Unternehmen in seinem langfristigen Finanzplan vorgesehen hat. Der nämlich sieht ein jährliches Gewinnwachstum von 10 Prozent vor. Da die Ausschüttungsquote konstant bleiben soll, gilt diese Steigerungsrate auch für die Dividende, wie NextEra Energy bei jedem neuen Geschäftsbericht nicht müde zu betonen wird.

KI-Boom dürfte Energienachfrage zusätzlich antreiben

Diese Hürde dürfte für das Unternehmen nicht allzu hoch sein, denn mit Florida Power & Light ist NextEra Energy in einem der am schnellsten wachsenden Märkte in den USA aktiv. Der Küstenstaat liegt auf Platz 3 der in den vergangenen 20 Jahren am schnellsten gewachsenen Bundesstaaten. Mit einem Bevölkerungszuwachst von 33,0 Prozent muss sich Florida nur Arizona (+34,9) und Texas (+38,5 Prozent) geschlagen geben.

Gleichzeitig wird neben der wachsenden Zahl von Haushalten auch der KI-Boom für eine erhöhte Energienachfrage sorgen, denn die hierfür benötigten Rechenzentren verschlingen mehrere Hundert Megawatt elektrischer Leistung. An Abnehmern für seinen mit niedrigen Gestehungskosten produzierten Strom wird es NextEra Energy daher nicht fehlen.

Dividendenrendite derzeit bei 3,1 Prozent ...

Nach der letzten turnusgemäßen Anhebung seiner Dividende im vergangenen Februar zahlt der Energieversorger im Quartal 0,5665 US-Dollar pro Aktie. Daraus ergibt sich eine Jahresdividende von 2,266 US-Dollar. Das entspricht auf Basis des Schlusskurses vom Freitag (72,83 US-Dollar) einer Dividendenrendite in Höhe von 3,1 Prozent – und damit das Zweieinhalbfache des US-Gesamtmarktindex S&P 500, der aktuell mit 1,3 Prozent rentiert.

Die Dividende ist durch den steigenden Unternehmensgewinn sowie den hohen Cashflow gut gedeckt. Die Ausschüttungen in Höhe von 4,235 Milliarden US-Dollar bedeuteten im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 61 Prozent des Unternehmensgewinns

... und das zu einer äußerst attraktiven Bewertung

Mit Blick auf die Bewertung ist die Aktie nach einer längeren Kursflaute wieder attraktiv. Am Ende des Boom-Jahres 2021 war NextEra Energy zeitweise mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 bewertet. Deutlich zu viel für einen Energieversorger, wo das KGV üblicherweise zwischen 15 und 20 liegt.

Dieses Maß haben die Anteile nach einer in den letzten Jahren unterdurchschnittlichen Performance inzwischen wieder erreicht. Für das Geschäftsjahr 2025 ist das Unternehmen mit dem 19,9-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2026 liegt das KGVe bei 18,3. Das sind zwar Werte über dem Branchendurchschnitt von 17,8, liegt aber unter dem Mittel der vergangenen 5 Jahre (23,6) und ist aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstums im Vergleich zu den Mitbewerbern gerechtfertigt.

Welche Risiken birgt ein Investment in NextEra Energy?

Gibt es bei NextEra Energy auch einen Haken? Ja, durchaus. Es gibt sogar gleich zwei: Da ist zum einen die wachsende Verschuldung. Das in den vergangenen Jahren starke Portfoliowachstum wurde vor allem mithilfe von Schulden finanziert. Die waren in den Niedrigzinsjahren günstig zu bekommen, sodass die langfristigen Verbindlichkeiten von 26,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf inzwischen 72,4 Milliarden US-Dollar angewachsen sind.

Bleiben die Zinsen dauerhaft erhöht, wird NextEra diese zu schlechteren Konditionen verlängern müssen und dadurch höhere Zinskosten zu entrichten haben, was die Ertragsseite schwächen und damit die Fähigkeit, das überdurchschnittlich hohe Dividendenwachstum aufrecht zu erhalten gefährden könnte.

Dazu kommt zweitens die teilweise undurchsichtige Unternehmensstruktur. Während beispielsweise die Töchter Florida Power & Light und NextEra Energy Resources noch klar voneinander zu trennen sind, wird die Unterscheidung zwischen NextEra Energy und NextEra Energy Partners schon schwieriger – auch weil diese über getrennte Listings an der Börse verfügen, aber gemeinsam bilanziert werden. Schwierigkeiten bei NextEra Energy Partners hatten im September 2023 daher auch einen Crash der NextEra-Energy-Aktie zur Folge, wenngleich dieser längst vergessen ist.

Fazit: Das Beste aus gleich drei Welten!

Abgesehen von diesen beiden Nachteilen bietet ein Investment in NextEra Energy das Beste aus gleich drei Welten: eine inzwischen wieder attraktive Bewertung, ein hohes Dividendenwachstum und eine bereits zum Einstieg überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite.

Damit ist die Aktie ähnlich wie die von Sanofi vor allem für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die sich einen Dividendenwachstumswert wünschen, der aber nicht erst in 10 oder 20 Jahren, sondern schon zum Start des Engagements eine attraktive Ausschüttungshöhe bietet.

Wer jetzt einsteigt, erhält 3,1 Prozent – und kann mithilfe von viel Geduld und einem langfristigen Investment in den Bereich zweistelliger Einstiegsrenditen gelangen. Wer beispielsweise vor 10 Jahren eingestiegen ist, verzeichnet bereits einen Yield-on-Cost von 9,0 Prozent. Das krisensichere Geschäftsmodell ist außerdem geeignet, Depots gegen Turbulenzen wie die aktuell am US-Markt zu beobachtenden abzusichern.

Passives Einkommen

Wie immer gilt zum Schluss des Dividenden-Radars von wallstreetONLINE die Frage zu beantworten, wie groß ein Investment aktuell sein muss, um für eine monatliche Dividende in Höhe von 1.000 Euro (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) zu erzielen.

Nach der in den vergangenen Tagen starken Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar müssen für eine jährliche Dividende in Höhe von 12.000 Euro insgesamt 13.000 US-Dollar erwirtschaftet werden. Bei einer in 2025 zu erwartenden Ausschüttung in Höhe von 2,27 US-Dollar pro Aktie sind 5.727 Anteile nötig, die am Freitag mit rund 417.000 US-Dollar beziehungsweise 385.000 Euro zu Buche schlugen.

Das ist um 60.000 Euro mehr als beim europäischen Dividendenaristokraten Sanofi, der allerdings ein deutlich langsameres Wachstum seiner Ausschüttungen bietet. L'Oréal hingegen kann mit einer Wachstumsrate von 10 Prozent zwar mit NextEra Energy mithalten, erfordert aber aufgrund der deutlich niedrigeren Einstiegsrendite bereits ein Investment in Höhe von 600.000 Euro.

Übersicht zur Dividende von NextEra Energy

Marktkapitalisierung: 149,81 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 29 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 29 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 35 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 11,1 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

23.05.2025: Dividendenankündigung

02.05.2025: Ex-Tag

02.05.2025: Record Date

16.05.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in Euro 2026e 3,42 2,49 2025e 3,11 2,27 2024 2,90 2,06 2023 3,19 1,87 2022 2,17 1,70 2021 1,80 1,54 2020 2,02 1,40 2019 2,34 1,25 2018 2,97 1,11 2017 3,00 0,9825 2016 3,57 0,87

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

