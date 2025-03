Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu wieder aufflammenden Konflikt in Syrien "Augsburger Allgemeine" zu wieder aufflammenden Konflikt in Syrien: Die Gefahr, dass das Land mit seinen unzähligen Milizen, einer Vielzahl religiöser und ethnischer Minderheiten und jeder Menge offener Rechnungen erneut in einer Woge aus Chaos …