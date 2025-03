MPC Energy: "Wir streben ein weiteres Rekordjahr an" - Vorstandsinterview

MPC Energy Solutions NV hat kürzlich vorläufige Zahlen für das Jahr 2024 vorgelegt, die kräftige Steigerungen von Umsatz und EBITDA aus dem Anlagenbetrieb gezeigt haben, und einen Ausblick auf die Entwicklung in der aktuellen Finanzperiode gegeben. Mitte dieses Jahres wird ein Solarpark in Guatemala mit 66 MWp, das größte Investment der Firmengeschichte, in Betrieb gehen, was einen weiteren Schub für die Resultate bedeutet. Aus diesem Anlass hat aktien-global mit CFO Stefan H.A. Meichsner gesprochen.

Stefan H.A. Meichsner: Wir können mit den operativen Ergebnissen unseres Portfolios wirklich sehr zufrieden sein. Vor allem unsere Solarkraftwerke in El Salvador und Mexiko haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Hervorheben würde ich ansonsten auf jeden Fall unsere Kostendisziplin. Wir haben die Struktur- und Gemeinkosten gegenüber 2023 um 30% gesenkt und dadurch auch auf Gruppenebene das operative Ergebnis erheblich verbessert. Außerdem sind wir sehr zufrieden mit dem Fortschritt unseres Bauprojektes in Guatemala. Das Kraftwerk dort ist genauso groß wie unser übriges Portfolio zusammengenommen, und bisher leistet das Team hervorragende Arbeit. Wir gehen davon aus, dass wir wie vereinbart Mitte des Jahres ans Netz gehen können.

aktien-global.de: Trotzdem hat sich der Nettoverlust in 2024 von 8,5 auf 15,7 Mio. US-Dollar erhöht. Hintergrund ist eine Bilanzbereinigung und der Verkauf von Projekten unter Buchwert, die zu Sonderabschreibungen von 12,9 Mio. US-Dollar geführt haben. Können Sie uns kurz die Hintergründe erläutern?

Stefan H.A. Meichsner: Insbesondere unsere Investitionen in Kolumbien und Puerto Rico sind von Beginn an unter unseren Erwartungen geblieben. Zum einen waren die Baukosten deutlich über Budget, weil u.a. die Netzbetreiber die Einspeisepunkte nicht rechtzeitig fertigstellen konnten und wir gezwungen waren, unsere Stromlieferverpflichtungen lange über den Handel am Spotmarkt zu decken. Zum anderen waren die Erträge in den ersten Betriebsjahren nicht zufriedenstellend. Diese Kombination und damit auch veränderte Erwartungen für die Zukunft haben letztlich dazu geführt, dass die Buchwerte berichtigt werden mussten. In Puerto Rico konnten wir das Kraftwerk verkaufen und zumindest einen Teil der investierten Summe zurückführen. In Kolumbien arbeiten wir auf Verkäufe hin. Darüber hinaus haben wir Altlasten abgeschrieben.

Seite 2 ► Seite 1 von 3