Adobe, BioNTech und SAP-Rivale Oracle – auf diese Zahlen kommt es jetzt an!

Montag, 10. März: BioNTech

Das Jahr hatte für die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens durchaus vielversprechend begonnen. Nach dem Jahreswechsel gelang rasch eine Kurssteigerung um 10 Prozent. Doch in den vergangenen Wochen haben sich die Käuferinnen und Käufer am Widerstand bei 125 US-Dollar die Zähne ausgebissen – es fehlte schlicht an neuen Impulsen.

Und wenn es welche gab, waren die oft nicht positiv. So zum Beispiel die von US-Gesundheitsminister und Impfleugner Robert Kennedy angekündigten Einsparungen bei Forschungszuschüssen für die Impfstoffentwicklung, wovon vor allem Mitbewerber Moderna betroffen war. Zuletzt unterlag BioNTech seinem Konkurrenten außerdem im Prozess um mögliche Patentverletzungen beim COVID-19-Impfstoff.

Da Neuigkeiten aus der Wirkstoffpipeline ebenfalls rar sind, wird es am Montag vor allem darauf ankommen, wie hoch die Nachfrage nach Comirnaty noch immer ist und wie es um die Unternehmensfinanzen bestellt ist. Im abgelaufenen Quartal verfügte BioNTech noch über liquide Reserven in Höhe von 18,6 Milliarden US-Dollar.

Was die Geschäfte im vergangenen Quartal betrifft, ist gegenüber dem Vorjahr erneut mit einem Rückgang zu rechnen. Die Erwartungen liegen bei einem Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang um 420 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 0,39 US-Dollar um 81,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.

Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt sind für die Aktie bullish eingestellt. 69,4 Prozent der am Hexensabatt in zwei Wochen verfallenden Kontrakte werden auf der Call-Seite gehandelt, nur 30,6 Prozent auf der Put-Seite. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 10,4 Prozent eingepreist. Das ist der höchste Wert seit etlichen Quartalen und zeugt von der wachsenden Unsicherheit gegenüber Biotechunternehmen und Impfstoffentwicklern.

Mittwoch, 12. März: Oracle

Das in den vergangenen Wochen nachlassende Interesse am KI-Trade hat auch vor den Aktien von Oracle und seinem Dauerrivalen SAP nicht Halt gemacht. Beide befinden sich inzwischen in technischen Korrekturen, worunter Abgaben von mehr als 10 Prozent gegenüber dem jeweils letzten Hoch verstanden werden.

Zwar liegen die Anteile gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch knapp 36 Prozent im Plus, sind der Gewinnentwicklung damit aber weit vorausgeeilt, wie der Blick auf die Bewertung zeigt. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis vom 25.2 liegt um mehr als ein Drittel über dem historischen Bewertungsdurchschnitt von 18,5. Hier besteht also weiteres Abwärtspotenzial, sollte das Unternehmen mit seinen Zahlen beziehungsweise seinem Ausblick enttäuschen.

Diese Gefahr ist realistisch, insbesondere beim Backlog, denn große Technologieunternehmen wie Microsoft haben bereits damit begonnen, ihre Investitionspläne in den Auf- und Ausbau von Datenzentren sowie dem Weiterentwickeln von KI-Modellen zurückzufahren. Oracle trainiert in seiner Cloud solche Modelle und könnte daher von sinkenden Investitionsausgaben ebenso betroffen sein wie Nvidia. Selbst wenn die Zahlen für das abgelaufene Quartal daher noch einmal gut sein sollten, könnte ein schwacher Ausblick das Sentiment gegenüber der Aktie weiter belasten.

Für den Umsatz sind 14,39 Milliarden US-Dollar erwartet, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 8,4 Prozent. Der Gewinn pro Aktie soll bei 1,49 US-Dollar liegen, was einen Anstieg um 8 Cent bedeuten würde.

Gegenüber den Zahlen von Oracle herrscht große Unsicherheit, für die Aktie ist mit 9,9 Prozent die größte Kursbewegung seit vielen Quartalen eingepreist. Diese Nervosität spiegelt sich auch in der Verteilung der Kontrakte wider. Mit einer Put-Quote von 50,1 Prozent und einem Call-Anteil von 49,9 Prozent stehen sich Bullen und Bären fast gleichauf gegenüber.

Mittwoch, 12. März: Adobe

Mehr als zwei Jahre ist der Hype um künstliche Intelligenz inzwischen alt. Doch welche Rolle der Spezialsoftwareanbieter Adobe hierbei künftig einnehmen wird, darüber herrscht noch immer keine Einigkeit. Wurde das Unternehmen, das mit seinen Medienbearbeitungsprogrammen aus vielen Branchen kaum wegzudenken ist, anfänglich als KI-Gewinner gehandelt, sind inzwischen Zweifel am Status als Profiteur aufgekommen.

Zwar bietet Adobe innerhalb seiner Programme wie Photoshop inzwischen KI-Assistenten an, die etwa die Bildbearbeitung vereinfachen und automatisieren soll, doch gleichzeitig drängen immer mehr Tools auf den Markt vor, mit deren Hilfe sich Bild- und audiovisuelle Inhalte aus dem Nichts erzeugen lassen. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen mit der Konkurrenz durch Figma und Canvas, die teilweise kostenfrei genutzt werden können, während Adobe die Preise für seine Software- und Dienstleistungspakete in den vergangenen Jahren immer weiter angehoben hat.

Der Druck von vielen Seiten ist an der Geschäftsentwicklung inzwischen erkennbar. In den vergangenen Quartalen konnte das Unternehmen gerade so eine Wachstumsrate im niedrigen zweistelligen Bereich behaupten. Das liegt weit entfernt von den Umsatzsteigerungen von mehr als 20 Prozent während der Corona-Jahre und zuvor. Zwar konnte der Gewinn pro Aktie kontinuierlich verbessert werden, doch das geht eher auf das Konto fortgesetzter Aktienrückkäufe als tatsächlicher Steigerungen des Nettogewinns.

Sollen die Wachstumsstory des Unternehmens wiederbelebt und Zweifel um die wachsende Konkurrenz ausgeräumt werden, braucht es ein starkes Ergebnis. Ein solches wird jedoch nicht erwartet, denn für den Umsatz sind 5,66 Milliarden US-Dollar geschätzt, was gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung um 9,3 Prozent entspräche. Das wäre die geringste Wachstumsrate seit zwei Jahren. Der bereinigte Gewinn soll mit 4,97 US-Dollar pro Aktie um 10,9 Prozent über dem Vorjahresergebnis von 4,48 US-Dollar liegen.

In den vergangenen sechs Quartalen konnte Adobe mit seinen Zahlen Investoren nur zweimal begeistern. Zuletzt ging es sogar um 13,7 Prozent bergab. Das hat zu einer implizierten Kursbewegung von 8,4 Prozent geführt, was überdurchschnittlich ist. Erstaunlicherweise hat das Optionshändlerinnen und -händler nicht davon abgehalten, überwiegend auf steigende Kurse zu wetten. Die Call-Quote liegt bei beachtlichen 68,9 Prozent.

Donnerstag, 13. März: Ulta Beauty

Der Kosmetikeinzelhändler war nach dem Einstieg von Warren Buffett zwischenzeitlich in aller Munde, doch mittlerweile hat der Altmeister dem Unternehmen den Rücken gekehrt und seine Position fast vollständig wieder geschlossen – das war mit Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Monate eine durchaus richtige Entscheidung.

Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in den USA zwingen viele Verbraucherinnen und Verbraucher zum Sparen. Da gehören Gesundheits- und Kosmetikprodukte zu den verzichtbaren Ausgaben. In den vergangenen drei Quartalen konnte sich das Unternehmen daher kaum steigern. Auch die Gewinnentwicklung scheint ihren (vorläufigen) Zenit erreicht zu haben, daher führte der stagnierende Aktienkurs nicht zu einer attraktiveren Bewertung.

Aktuell steht für 2025 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 15 zu Buche. Das ist für einen Einzelhändler, der derzeit kaum Wachstum verzeichnet angemessen. Für eine attraktivere Bewertung oder einen höheren Kurs steht Ulta Beauty daher in der Pflicht, eine verbesserte Umsatzentwicklung zu präsentieren.

Eine solche ist laut der Analysten, die gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 3,47 Milliarden US-Dollar erwarten, aber nicht abzusehen. Auch der Gewinn pro Aktie dürfte mit 7,12 US-Dollar deutlich unter dem Ergebnis vor einem Jahr (8,08 US-Dollar) ausfallen.

Bei Ulta Beauty haben sich Investoren vor den Zahlen dazu entscheiden, sich mit einer knappen Mehrheit von 54,1 Prozent auf der Call-Sete zu engagieren. Für die Anteile ist eine Kursbewegung von 7,8 Prozent eingepreist, das ist leicht überdurchschnittlich. Die Erfolgsquote der Aktie ist nach den vergangenen sechs Quartalen ausgewogen. Im zurückliegenden Vierteljahr ging es nach den Zahlen um 1,7 Prozent bergab.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 09. März, 09:30 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion