Zuversichtliches Signal

Im Tageschart lässt sich seit den Rekordständen aus Anfang Februar eine fünfwellige Korrektur in den Bereich der Verlaufshochs aus Sommer 2024 um 200,00 US-Dollar erkennen. Ebenfalls im Tagesstart zu sehen ist die eindrucksvolle Kerze vom Freitag in Gestalt eines Doji. Solche Kursmuster kommen sehr häufig am Ende einer Trendbewegung vor und signalisieren einen Richtungswechsel. Für einen solchen sollte das Amazon-Papier demnächst aber mindestens über das Niveau von 210,00 US-Dollar zulegen, damit eine Aufwärtsbewegung in den Widerstandsbereich aus Ende Februar und den dort verlaufenden EMA 50 um 219,25 US-Dollar erfolgen kann. Entsprechend dieser Vorlage würde sich ein kurzzeitiges Long-Investment auf den US-Onlinehändler beispielshalber über den weiter unten vorgestellten Turbo Optionsschein anbieten. Geht dagegen die markante Horizontalunterstützung um 185,10 US-Dollar zu Bruch, würde der Amazon-Aktie weiteres Korrekturpotenzial in den Bereich von 170,74 US-Dollar drohen und sich für ein fortgesetztes Short-Engagement anbieten.

Trading-Strategie: