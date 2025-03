DAX mit Chance auf Gipfelsturm

Sollte demnach eine Stabilisierung auf hohem Niveau gelingen und der DAX nicht mehr auf Tagesbasis unter 22.320 Punkte zurückfallen, könnte die nächste Kaufwelle zunächst an das Rekordhoch bei 23.475 Punkten heranreichen, ein weiteres Ziel darüber ließe sich nach aktueller Auswertung bei 23.843 Punkten für den DAX-Index ableiten. Grundsätzlich gilt der Index aber weiterhin als äußerst ausgereizt. Etwaige Rücksetzer enden intraday idealerweise im Bereich um 22.840 Zählern. Darunter würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Dienstagstiefs bei 22.230 Punkten merklich zunehmen. Größeres Abschlagspotenzial zurück auf 22.513 Punkte wird allerdings erst darunter erwartet und würde sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten. An Volatilität dürfte es aber auch in dieser Woche nicht fehlen.

Aktuelle Lage