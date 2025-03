Immobilienfinanzierer Hypoport: Darum könnte die Aktie jetzt zünden!

Auch der Start in 2025 verlief munter, der Aktie gelang eine Gegenbewegung, doch die drohte trotz anhaltender Gesamtmarktrallye in den vergangenen Tagen wieder zu versanden. Ähnlich wie Vonovia und Co. hatte die Hypoport-Aktie mit den steigenden Renditen für deutsche Staatsanleihen zu kämpfen. Höhere Marktzinsen könnten die Nachfrage nach Immobilien erneut drücken.

Hinter den Anteilen des norddeutschen Immobilienfinanzierers Hypoport liegt ein schwieriges Börsenjahr 2024. Zwar startete die Aktie stark und konnte mit 348 Euro den höchsten Stand seit Beginn des Zinserhöhungszyklus der EZB erreichen. Hier aber kam es zu einem Doppeltop und verlor erneut mehr als die Hälfte seines Wertes. Unter dem Strich hatte sich die Aktie am Jahresende so kaum vom Fleck bewegt.

Vorläufige Zahlen belegen Erholung der Geschäfte

Ungeachtet der Sorgen um Belastungsfaktoren ist die Geschäftsentwicklung selbst ordentlich gewesen, wie der am Montagmorgen vorgestellte, vorläufige Geschäftsbericht für das Gesamtjahr belegt. Das Unternehmen konnte sich bei vielen relevanten Kennzahlen verbessern.

Die Konzernerlöse kletterten um 14 Prozent von 493,9 Millionen Euro auf nun 560,7 Millionen Euro. Den größten Anstieg verzeichnete dabei das Plattformgeschäft mit einem Plus von 17 Prozent und einem Umsatz in Höhe von 420,7 Millionen Euro.

Daraus gelang eine Steigerung des Bruttogewinns um 15 Prozent auf 241,5 Millionen Euro. Das EBIT konnte sogar um 26 Prozent auf 17,9 Millionen Euro gesteigert werden. Der Nettoertrag hingegen fiel erneut und landete mit 13,1 Millionen Euro um 38 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von 21,2 Millionen Euro.

2025 soll weiteres Wachstum bringen

CEO Ronald Slabke kommentierte das vorläufige Zahlenwerk in der Pressemitteilung des Unternehmens mit den Worten: "Wir haben in 2024 für unseren wichtigsten Markt der privaten Immobilienfinanzierung den Turnaround gesehen. Nach dem deutlichen Rückgang der Volumen in 2022 und der Bodenbildung in 2023 sehen wir nun die positiven Auswirkungen der Markterholung."

Für 2025 stellte Slabke eine Entwicklung "wie 2024" in Aussicht. Während für das Plattformgeschäft also erneut mit einem Umsatzanstieg im mittleren Zehnprozentbereich zu rechnen ist, sollen sich die Segmente Financing und Insurance "eher seitwärts" entwickeln.

Konkret stellte das Management einen Umsatz von 640 Millionen Euro sowie einen Rohertrag von 270 Millionen Euro in Aussicht. Das EBIT soll sich auf bis zu 36 Millionen Euro verdoppeln.

Aktie legt zu, erstes Kaufsignal in Reichweite

Am Markt zeigen sich Anlegerinnen und Anleger zufrieden über das Abschneiden in einem zwar verbesserten, aber weiterhin herausfordernden Umfeld. Die Aktie legte am Handelsplatz Lang & Schwarz vorbörslich 3 Prozent zu und kann sich damit – sollten die Gewinne ihre Gültigkeit behalten – von der Horizontalunterstützung bei 190 Euro absetzen.

Damit könnte die Korrektur der vergangenen Tage abgeschlossen und die Anteile reif für eine erneute Gegenbewegung sein, denn bereits bei 197 Euro lauert die zuletzt aufgegebene 50-Tage-Linie, deren Überwinden für ein erstes Kaufsignal sorgen würde.

Fazit: Der Chart sagt "Ja", die Bewertung "Nein"!

Mit Blick auf die Bewertung ist aber weiterhin Skepsis angebracht, denn für 2025 ist das Unternehmen bereits mit dem 53-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Wirklich günstig waren die Anteile zwar nie, was lange mit der hohen Nettomarge begründet werden konnte. Die aber befindet sich gerade erst wieder in der Erholung.

Sollte die von der Politik geplante Neuverschuldung außerdem zu anhaltend hohen Marktzinsen führen, könnte das Umfeld für Hypoport auch ungeachtet der EZB-Zinssenkungen herausfordernd bleiben. Damit könnte die Aktie zwar technisch vor einer Erholung stehen, doch die weiteren Aussichten für signifikant höhere Kurse sind derzeit eher schwach. Ein Einstieg in das Papier drängt sich daher trotz fortgesetzter Erholung der Geschäfte nicht auf.

