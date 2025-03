First Hydrogen gründet neue Firma First Hydrogen GmbH

VANCOUVER, BC, 10. März 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, die Gründung seiner hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft First Hydrogen GmbH bekannt zu geben. Die Gründung von First Hydrogen GmbH ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz im europäischen Markt weiter auszubauen und von der steigenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen in der Region zu profitieren. Die Gründung von First Hydrogen GmbH steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, die Führungsposition Deutschlands und der Europäischen Union („EU“) in den Bereichen erneuerbare Energien und Wasserstofftechnologien für sich zu nutzen. Grüner Wasserstoff wird für Deutschland eine der Lösungen sein, um auch herausfordernde Sektoren wie die Schwerindustrie erfolgreich zu dekarbonisieren und die nationalen Klimaziele zu erreichen.