JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die A-Aktie von Alphabet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die vom US-Justizministerium im Streit um eine mutmaßlich marktbeherrschende Stellung revidierten Forderungen an den Internetkonzern erfüllten nicht die Hoffnungen, die viele Investoren auf die neue Regierung gesetzt hätten, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er gehe aber weiter davon aus, dass der endgültige Richterspruch, der bis Anfang August zu erwarten sei, eher in der Mitte zwischen den Forderungen des Ministeriums und den von Alphabet angebotenen Zugeständnissen liegen werde./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 01:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 01:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate (10. März 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Douglas Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m