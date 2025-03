BMW im US-Zoll-Desaster: Wird der deutsche Autobauer jetzt aus Amerika gedrängt?

Der bayerische Autobauer BMW steht unter massivem Druck: Während Volkswagen von den verschobenen US-Zollerhöhungen profitiert, muss BMW bereits deutlich höhere Einfuhrabgaben auf seine in Mexiko produzierten Fahrzeuge zahlen. Der Zollsatz für BMW-Importe in die USA steigt von bisher 2,5 Prozent auf 25 Prozent – eine dramatische Verschärfung, die den Konzern teuer zu stehen kommen könnte.

Der Grund für die drastische Erhöhung: BMWs in Mexiko gefertigte Autos erfüllen nicht die Anforderungen des nordamerikanischen Handelsabkommens USMCA. Laut den Regeln müssen mindestens 75 Prozent der Wertschöpfung innerhalb der Region erfolgen – eine Hürde, die BMW nicht überwinden konnte. "Sollte diese Regelung bestehen bleiben, wäre auch die BMW Group eines der betroffenen Unternehmen", teilte BMW am Freitag mit.

Die Auswirkungen auf die Börse ließen nicht lange auf sich warten: Die BMW-Aktie verlor am Freitag 3,5 Prozent und war damit schwächer als die Papiere anderer Automobilhersteller im DAX.

VW profitiert, aber wie lange noch?

Während BMW bereits mit höheren Kosten zu kämpfen hat, bleibt Volkswagen vorerst verschont. Die Wolfsburger profitieren von einem Aufschub der Zollerhöhungen, da ihre nordamerikanische Produktion den USMCA-Kriterien entspricht. "Unsere in Nordamerika hergestellten Fahrzeuge unterliegen den USMCA-Regelungen und sind daher bis mindestens Anfang April von den neuen Zöllen ausgenommen", erklärte die US-Tochter von VW.

Volkswagen betreibt ein Werk in Puebla, Mexiko, in dem unter anderem die Modelle Jetta, Taos und Tiguan gefertigt werden. Diese Fahrzeuge können weiterhin zollfrei in die USA exportiert werden – ein klarer Vorteil gegenüber BMW.

Mercedes bleibt gelassen!

Vergleichsweise entspannt reagiert Mercedes-Benz auf die aktuellen Entwicklungen. Zwar produziert der Konzern seinen GLB in Mexiko, doch das Modell befindet sich am Ende seines Lebenszyklus und wird nur noch in geringen Stückzahlen gefertigt. "Die Mehrheit der Fahrzeuge aus unserem mexikanischen Werk wird ohnehin in den Rest der Welt exportiert", so ein Unternehmenssprecher.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion