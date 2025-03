Giant Mining Corp. ernennt den leitenden Geologen Jeff Bickel zum Mitglied des technischen Beirats

Herr Bickel ist ein äußerst erfahrener Geologe, spezialisiert auf die Exploration und Entwicklung von Kupfervorkommen, mit Expertise in Ressourcenschätzung, geologischer Modellierung, Explorationsprogrammen, Minenplanung und den technischen Aspekten des In-Situ-Recovery (ISR)-Bergbaus. Seine Tätigkeit im Bereich des ISR-Bergbaus beinhaltete transdisziplinäre Projekte, die Geologie, Hydrogeologie, Metallurgie, Minengenehmigungen, Umweltstudien und das Management von Betriebsdaten umfassten, wodurch sein Beitritt zum Beirat von Giant Mining dem Unternehmen eine strategische Bereicherung bietet.

Derzeit ist Herr Bickel bei RESPEC Company LLC (ehemals Mine Development Associates) tätig und leitet dort das Geologenteam. Sein Team bietet Beratung in allen Bereichen des Bergbausektors und ist auf Ressourcenschätzung, geologische Modellierung und Explorationsplanung für Grund- und Edelmetalle spezialisiert. Herr Bickel verfügt über besondere Erfahrung in diesen Dienstleistungen für Kupfervorkommen.

Im Laufe seiner Karriere spielte Herr Bickel eine wichtige Rolle im Bergbausektor und erweiterte seine Expertise in der Optimierung von ISR-Bergbau-Verfahren. Er hält einen Bachelor of Science in Geologie von der Arizona State University.

David Greenway, CEO von Giant Mining, heißt Herrn Bickel willkommen. „Wir sind begeistert, Jeff beim Team von Giant Mining willkommen zu heißen“, sagte David Greenway, President und CEO von Giant Mining. „Seine umfassende Erfahrung in geologischer Modellierung, dem Management von Bohrprogrammen und im ISR-Bergbau passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Seine Expertise in der Integration von Geologie, Hydrogeologie, Metallurgie und Umweltstudien für In-situ-Bergbau-Projekte wird bei unseren weiteren Explorations- und Entwicklungsarbeiten von unschätzbarem Wert sein.

